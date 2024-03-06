Мирра Андреева – Волынец: WTA Индиан-Уэллс 2024: прямая трансляция

В ночь с 6 на 7 марта 2024 года, в Индиан-Уэллсе, США, пройдет матч первого круга, женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Теннисный турнир Индиан Уэлс 2024, еще известный, как BNP Paribas Open 2024, из категории WTA 1000. В корте встречаются: Мирра Андреева (Россия) и Кэти Волынец (США).

Начало прямого эфира 6 марта в 23:30 по московскому времени. Смотрите матч WTA 1000 Индиан-Уэллс 2024: Мирра Андреева – Кэти Волынец, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Мирра Андреева – Кэти Волынец: трансляция Rus

Мастерс Индиан-Уэллс 2024: День 1 - видео обзор