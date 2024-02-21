Калинская – Остапенко: WTA Дубай 2024: прямая трансляция

21 февраля 2024 в Дубае, ОАЭ, пройдет матч 1/8 финала, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира из категории WTA 1000: Теннисный чемпионат Дубая, еще известный, как Dubai Tennis Championships. В корте встречаются: Анна Калинская (Россия) и Елена Остапенко (Латвия).

Начало прямого эфира 21 февраля ~ в 12:30 по московскому времени. Смотрите матч Елена Остапенко – Анна Калинская, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Елена Остапенко – Анна Калинская: прямой эфир Rus

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