Калинская – Гауфф: WTA Дубай 2024: видео трансляция

Dubai Tennis Championships: смотреть онлайн

22 февраля в Дубае, ОАЭ, пройдет матч 1/4 финала, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира из категории WTA 1000: Теннисный чемпионат Дубая, еще известный, как Dubai Tennis Championships. В корте встречаются: Анна Калинская (Россия) и Коко Гауфф (США).

Начало прямого эфира 22 февраля ~ в 19:45 по московскому времени. Смотрите матч Коко Гауфф – Анна Калинская, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

 

Коко Гауфф – Анна Калинская: прямой эфир Rus

 

Коко Гауфф – Анна Калинская: видео обзор матча

 

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