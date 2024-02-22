Калинская – Гауфф: WTA Дубай 2024: видео трансляция

22 февраля в Дубае, ОАЭ, пройдет матч 1/4 финала, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира из категории WTA 1000: Теннисный чемпионат Дубая, еще известный, как Dubai Tennis Championships. В корте встречаются: Анна Калинская (Россия) и Коко Гауфф (США).
Начало прямого эфира 22 февраля ~ в 19:45 по московскому времени. Смотрите матч Коко Гауфф – Анна Калинская, на русском языке, в прямом эфире и в записи!
Коко Гауфф – Анна Калинская: прямой эфир Rus
Коко Гауфф – Анна Калинская: видео обзор матча