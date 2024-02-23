Калинская – Швентек: WTA Дубай 2024: прямая трансляция 23 февраля

23 февраля 2024 в Дубае, ОАЭ, пройдет матч 1/2 финала, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира из категории WTA 1000: Теннисный чемпионат Дубая, еще известный, как Dubai Tennis Championships. В корте встречаются: Анна Калинская (Россия) и Ига Свёнтек (Польша).

Начало прямого эфира 22 февраля в 18:00 по московскому времени. Смотрите матч Ига Свёнтек – Анна Калинская, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Ига Свёнтек – Анна Калинская: прямой эфир Rus

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