Калинская – Швентек: WTA Дубай 2024: прямая трансляция 23 февраля

Dubai Tennis Championships: смотреть онлайн

23 февраля 2024 в Дубае, ОАЭ, пройдет матч 1/2 финала, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира из категории WTA 1000: Теннисный чемпионат Дубая, еще известный, как Dubai Tennis Championships. В корте встречаются: Анна Калинская (Россия) и Ига Свёнтек (Польша).

Начало прямого эфира 22 февраля в 18:00 по московскому времени. Смотрите матч Ига Свёнтек – Анна Калинская, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

 

Ига Свёнтек – Анна Калинская: прямой эфир Rus

 

Теннис смотреть онлайн

 

Комментарии ( 2 )
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Олег Свитов
8 часов назад
Как бы не закончился матч, но Анна Калинская, новая звезда женского тенниса! )))
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Michael P
Олег Свитов
8 часов назад
Согласен, еще бы Мирра Андреева, так же росла, как сейчас, эти 2 девочки наделают сенсаций...😉😊
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