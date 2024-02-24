Калинская – Паолини: WTA Дубай 2024: Финал прямая трансляция

24 февраля 2024 года, в Дубае, ОАЭ, пройдет Финальный матч, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира из категории WTA 1000: Теннисный чемпионат Дубая, еще известный, как Dubai Tennis Championships. В корте встречаются: Анна Калинская (Россия) и Жасмин Паолини (Италия).

Начало прямого эфира 24 февраля ~ в 18:00 по московскому времени. Смотрите матч Анна Калинская – Жасмин Паолини, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Анна Калинская – Жасмин Паолини: трансляция Rus

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