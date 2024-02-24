Калинская – Паолини: WTA Дубай 2024: Финал прямая трансляция

Dubai Tennis Championships: смотреть онлайн

24 февраля 2024 года, в Дубае, ОАЭ, пройдет Финальный матч, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира из категории WTA 1000: Теннисный чемпионат Дубая, еще известный, как Dubai Tennis Championships. В корте встречаются: Анна Калинская (Россия) и Жасмин Паолини (Италия).

Начало прямого эфира 24 февраля ~ в 18:00 по московскому времени. Смотрите матч Анна Калинская – Жасмин Паолини, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

 

Анна Калинская – Жасмин Паолини: трансляция Rus

 

Ига Свёнтек – Анна Калинская: 1/2 видео обзор

 

Коко Гауфф – Анна Калинская: 1/4 видео обзор

 

Комментарии ( 2 )
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Виктор
13 часов назад
На иностранок стремно смотреть, все страшныее, включая Паолини. Другое дело Анна Калинская, если и проиграет, хотя бы глазам не больно от внешности ))😊
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И
Илья
Виктор
12 часов назад
Не проиграет ), а итальянка не такая уж и страшная, фигурой не Шарапова😉
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