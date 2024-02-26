Котов – Корда: ATP Дубай 2024: прямая трансляция 26 февраля

26 февраля 2024 года в Дубае, ОАЭ, пройдет матч 1/16 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах: Теннисный чемпионат Дубая, еще известный, как Dubai Duty Free Tennis Championships, из категории ATP 500. В корте встречаются: Павел Котов (Россия) и Себастьян Корда (США).

Начало прямого эфира 26 февраля в 13:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP 500 Теннисный чемпионат Дубая: Павел Котов – Себастьян Корда, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Павел Котов – Себастьян Корда: трансляция Rus

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