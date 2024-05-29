Котов – Вавринка: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция

29 мая в Париже, Франция, пройдет матч 2-го раунда, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с рекордным призовым фондом 53,5 млн Евро. В корте встречаются: Павел Котов (Россия) и Стэн Вавринка (Швейцария).

Начало прямого эфира 29 мая ~ в 20:45 по московскому времени (матч задерживается). Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Павел Котов – Стэн Вавринка, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Павел Котов – Стэн Вавринка: прямой эфир Rus