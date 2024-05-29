Швентек – Осака: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция

29 мая в Париже, Франция, пройдет матч 2-го раунда, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с призовым фондом 53,5 миллиона евро. В корте встречаются: Ига Швентек (Польша) и Наоми Осака (Япония).

Начало прямого эфира 29 мая ~ в 16:30 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Ига Швентек – Наоми Осака, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Ига Швентек – Наоми Осака: прямой эфир Rus

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