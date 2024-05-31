Швентек – Боузкова: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция 31 мая

Roland Garros 2024: прямая трансляция

31 мая 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 3-го раунда, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с призовым фондом 53,5 миллиона евро. В корте встречаются: Ига Швентек (Польша) и Мария Боузкова (Чехия). 

Начало прямого эфира 31 мая ~ в 16:30 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Ига Швентек – Мари Боузкова, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Ига Швентек – Мария Боузкова: прямой эфир Rus

 

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