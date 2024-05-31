Котов – Синнер: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция 31 мая

31 мая 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 2-го раунда, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с призовым фондом 53,5 миллиона евро. В корте встречаются: Павел Котов (Россия) и Янник Синнер (Италия).

Начало прямого эфира 31 мая ~ в 14:30 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Павел Котов – Янник Синнер, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Павел Котов – Янник Синнер: прямой эфир Rus

Расписание матчей 31 мая, Roland Garros 3-й круг (МСК):

Корт имени Филиппа Шатрие

13:00 🇺🇸 Коко Гауфф - 🇺🇦 Даяна Ястремская

14:30 🇷🇺 Павел Котов - 🇮🇹 Янник Синнер

16:30 🇵🇱 Ига Швентек - 🇨🇿 Мари Боузкова

21:15 🇪🇸 Карлос Алькарас - 🇺🇸 Себастьян Корда

Корт имени Сюзанн Ленглен

12:00 🇷🇺 Людмила Самсонова - 🇮🇹 Элизабетта Коччаретто

13:30 🇷🇺 Андрей Рублев - 🇮🇹 Маттео Арнальди

15:30 🇨🇦 Лейла Фернандес - 🇹🇳 Онс Жабер

17:00 🇬🇷 Стефанос Циципас - 🇨🇳 Чжан Чжичжэнь

Корт имени Симон Матьё

12:00 🇷🇸 Ольга Данилович - 🇭🇷 Донна Векич

13:30 🇨🇿 Маркета Вондроушова - 🇫🇷 Хлоя Паке

15:00 🇵🇱 Хуберт Хуркач - 🇨🇦 Денис Шаповалов

17:00 🇫🇷 Корентен Муте - 🇦🇹 Себастьян Офнер

Корт 7

14:00 🇺🇸 София Кенин - 🇩🇰 Клара Таусон

Корт 14

13:30 🇷🇺 Анастасия Потапова - 🇨🇳 Ван Синьюй

15:00 🇧🇬 Григор Димитров - 🇧🇪 Зизу Бергс

17:00 🇺🇸 Бен Шелтон - 🇨🇦 Феликс Оже-Альяссим