Потапова – Ван: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция 31 мая

31 мая 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 3-го раунда, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с призовым фондом 53,5 миллиона евро. В корте встречаются: Людмила Самсонова (Россия) и Элизабетта Коччаретто (Италия).

Начало прямого эфира 31 мая ~ в 12:00 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Анастасия Потапова – Ван Синьюй, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Анастасия Потапова – Ван Синьюй: прямой эфир Rus

Результаты матчей от 30 мая Ролан Гаррос 2024:

женщины

🇨🇿 Маркета Вондроушова 0:6 6:1 6:4 🇺🇸 Кэти Волынец

🇧🇾 Арина Соболенко 6:2 6:2🇯🇵 Моюка Учижима

🇺🇦 Элина Свитолина 6:4 7:6🇫🇷 Диан Парри

🇰🇿 Елена Рыбакина 6:3 6:4 🇳🇱 Аранча Рус

🇺🇸 Эмма Наварро 6:2 7:5 🇮🇹 Сара Эррани

🇺🇸 Мэдисон Киз 6:0 7:6 🇪🇬 Маяр Шериф

🇫🇷 Варвара Грачева 6:1 6:3 🇺🇸 Бернарда Пера

🇩🇰 Клара Таусон 7:6 4:6 6:3 🇱🇻 Алена Остапенко

🇷🇺 Мирра Андреева 6:3 3:6 7:5 🇧🇾 Виктория Азаренко

🇫🇷 Хлоя Паке 3:6 7:6 7:6 🇨🇿 Катерина Синякова

🇨🇦 Бьянка Андрееску 1:6 7:5 6:3 🇷🇺 Анна Калинская

🇷🇴 Ана Богдан 6:4 6:4 🇷🇺 Анастасия Павлюченкова

🇭🇷 Донна Векич 7:5 6:4 🇺🇦 Марта Костюк

🇷🇴 Ирина Бегу 6:4 6:2 🇨🇿 Линда Носкова

🇮🇹 Ясмине Паолини 6:4 7:6 🇺🇸 Хейли Баптист

🇷🇺 Людмила Самсонова 6:2 6:1 🇺🇸 Аманда Анисимова

🇷🇺 Анастасия Потапова 6:2 6:2🇨🇭 Виктория Голубич

🇷🇺 Элина Аванесян 6:3 6:0 🇷🇺 Анна Блинкова

🇺🇸 Пейтон Стирнс 7:5 6:2 🇷🇺 Дарья Касаткина

🇨🇳 Чжэн Циньвэнь 6:2 6:2 🇩🇪 Тамара Корпач

🇨🇳 Ван Синьюй 7:5 5:7 6:1 🇧🇬 Виктория Томова

🇧🇪 Элизе Мертенс 6:4 6:3 🇭🇷 Петра Мартич

🇺🇦 Даяна Ястремская 6:2 6:0🇨🇳 Ван Яфань

🇷🇸 Ольга Данилович 6:7 7:5 6:4 🇺🇸 Даниэль Коллинс

🇮🇹 Элизабетта Коччаретто 6:1 6:4 🇪🇸 Кристина Букша

🇪🇸 Паула Бадоса 4:6 6:1 7:5 🇰🇿 Юлия Путинцева

🇨🇦 Лейла Фернандес 6:3 6:4🇨🇳 Ван Сиюй

🇨🇿 Мари Боузкова 6:2 6:2 🇭🇷 Яна Фетт