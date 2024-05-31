Потапова – Ван: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция 31 мая

31 мая 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 3-го раунда, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с призовым фондом 53,5 миллиона евро. В корте встречаются: Людмила Самсонова (Россия) и Элизабетта Коччаретто (Италия).
Начало прямого эфира 31 мая ~ в 12:00 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Анастасия Потапова – Ван Синьюй, на русском языке в прямом эфире и в записи!
Анастасия Потапова – Ван Синьюй: прямой эфир Rus
Результаты матчей от 30 мая Ролан Гаррос 2024:
женщины
🇨🇿 Маркета Вондроушова 0:6 6:1 6:4 🇺🇸 Кэти Волынец
🇧🇾 Арина Соболенко 6:2 6:2🇯🇵 Моюка Учижима
🇺🇦 Элина Свитолина 6:4 7:6🇫🇷 Диан Парри
🇰🇿 Елена Рыбакина 6:3 6:4 🇳🇱 Аранча Рус
🇺🇸 Эмма Наварро 6:2 7:5 🇮🇹 Сара Эррани
🇺🇸 Мэдисон Киз 6:0 7:6 🇪🇬 Маяр Шериф
🇫🇷 Варвара Грачева 6:1 6:3 🇺🇸 Бернарда Пера
🇩🇰 Клара Таусон 7:6 4:6 6:3 🇱🇻 Алена Остапенко
🇷🇺 Мирра Андреева 6:3 3:6 7:5 🇧🇾 Виктория Азаренко
🇫🇷 Хлоя Паке 3:6 7:6 7:6 🇨🇿 Катерина Синякова
🇨🇦 Бьянка Андрееску 1:6 7:5 6:3 🇷🇺 Анна Калинская
🇷🇴 Ана Богдан 6:4 6:4 🇷🇺 Анастасия Павлюченкова
🇭🇷 Донна Векич 7:5 6:4 🇺🇦 Марта Костюк
🇷🇴 Ирина Бегу 6:4 6:2 🇨🇿 Линда Носкова
🇮🇹 Ясмине Паолини 6:4 7:6 🇺🇸 Хейли Баптист
🇷🇺 Людмила Самсонова 6:2 6:1 🇺🇸 Аманда Анисимова
🇷🇺 Анастасия Потапова 6:2 6:2🇨🇭 Виктория Голубич
🇷🇺 Элина Аванесян 6:3 6:0 🇷🇺 Анна Блинкова
🇺🇸 Пейтон Стирнс 7:5 6:2 🇷🇺 Дарья Касаткина
🇨🇳 Чжэн Циньвэнь 6:2 6:2 🇩🇪 Тамара Корпач
🇨🇳 Ван Синьюй 7:5 5:7 6:1 🇧🇬 Виктория Томова
🇧🇪 Элизе Мертенс 6:4 6:3 🇭🇷 Петра Мартич
🇺🇦 Даяна Ястремская 6:2 6:0🇨🇳 Ван Яфань
🇷🇸 Ольга Данилович 6:7 7:5 6:4 🇺🇸 Даниэль Коллинс
🇮🇹 Элизабетта Коччаретто 6:1 6:4 🇪🇸 Кристина Букша
🇪🇸 Паула Бадоса 4:6 6:1 7:5 🇰🇿 Юлия Путинцева
🇨🇦 Лейла Фернандес 6:3 6:4🇨🇳 Ван Сиюй
🇨🇿 Мари Боузкова 6:2 6:2 🇭🇷 Яна Фетт