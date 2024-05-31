Самсонова – Коччаретто: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция 31 мая

31 мая 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 3-го раунда, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с призовым фондом 53,5 миллиона евро. В корте встречаются: Людмила Самсонова (Россия) и Элизабетта Коччаретто (Италия).

Начало прямого эфира 31 мая ~ в 12:00 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Людмила Самсонова – Элизабетта Коччаретто, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Людмила Самсонова – Элизабет Кочаретто: прямой эфир Rus