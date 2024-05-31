Рублев – Арнальди: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция 31 мая

31 мая 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 3-го раунда, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с рекордным призовым фондом 53,5 млн Евро. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Маттео Арнальди (Италия).

Начало прямого эфира 31 мая ~ в 13:30 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Андрей Рублев – Маттео Арнальди, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Андрей Рублев – Маттео Арнальди: прямой эфир Rus

Расписание матчей 31 мая, Roland Garros 3-й круг (МСК):

🏟 Court Philippe Chatrier:

13:00 🇺🇸 Коко Гауфф - 🇺🇦 Даяна Ястремская

🎙*14:30 🇷🇺 Павел Котов - 🇮🇹 Янник Синнер

*16:30 🇵🇱 Ига Швентек - 🇨🇿 Мария Боузкова

🎙21:15 🇺🇸 Себастьян Корда - 🇪🇸 Карлос Алькарас (НЕ РАНЕЕ)

🏟 Court Suzanne Lenglen:

🎙12:00 🇷🇺 Людмила Самсонова - 🇮🇹 Элизабетта Коччаретто

🎙*13:30 🇷🇺 Андрей Рублёв - 🇮🇹 Маттео Арнальди

*15:30 🇨🇦 Лейла Фернандес - 🇹🇳 Онс Жабер

🎙*17:00 🇨🇳 Чжичжэнь Чжан - 🇬🇷 Стефанос Циципас

🏟 Court Simonne Mathieu:

12:00 🇷🇸 Ольга Данилович - 🇭🇷 Донна Векич

*13:30 🇫🇷 Хлоя Паке - 🇨🇿 Маркета Вондроушова

*15:00 🇵🇱 Хуберт Хуркач - 🇨🇦 Денис Шаповалов

*17:00 🇫🇷 Корентен Муте - 🇦🇹 Себастьян Офнер

🏟 Корт 14:

🎙*13:30 🇷🇺 Анастасия Потапова - 🇨🇳 Синьюй Ван (2й запуск, после парниц)

*15:00 🇧🇪 Зизу Бергс - 🇧🇬 Григор Димитров

*17:00 🇺🇸 Бен Шелтон - 🇨🇦 Феликс Оже-Альяссим

Результаты матчей от 30 мая Ролан Гаррос 2024:

🇷🇸 Новак Джокович 6:4 6:1 6:2 🇪🇸 Роберто Карбальес Баэна

🇮🇹 Лоренцо Музетти 7:5 6:1 6:4 🇫🇷 Гаэль Монфис

🇷🇺 Даниил Медведев 6:1 5:0 / отказ 🇷🇸 Миомир Кецманович

🇩🇪 Александр Зверев 7:6 6:2 6:2 🇧🇪 Давид Гоффен

🇵🇱 Хуберт Хуркач 6:7 6:1 6:3 7:6 🇺🇸 Брендон Накашима

🇫🇷 Корентен Муте 6:4 6:2 0:6 6:3 🇰🇿 Александр Шевченко

🇳🇴 Каспер Рууд 7:6 1:6 6:3 4:6 6:3 🇪🇸 Алехандро Давидович Фокина

🇦🇺 Танаси Коккинакис 1:6 4:6 6:3 7:6 6:2 🇮🇹 Джулио Зеппиери

🇧🇬 Григор Димитров 6:0 6:3 6:4 🇭🇺 Фабиан Марожан

🇩🇰 Хольгер Руне 6:4 6:3 3:6 3:6 7:6 🇮🇹 Флавио Коболли

🇺🇸 Бен Шелтон 7:6 6:4 / отказ 🇯🇵 Кеи Нисикори

🇦🇷 Томас-Мартин Этчеверри 3:6 6:7 6:1 5:0 / отказ 🇫🇷 Артур Риндеркнех

🇮🇹 Маттео Арнальди 6:4 6:1 6:3 🇫🇷 Александр Мюллер

🇦🇺 Алекс де Минор 7:5 6:1 6:4 🇪🇸 Хауме Мунар

🇳🇱 Таллон Грикспур 7:6 6:3 6:3 🇮🇹 Лучано Дардери

🇦🇹 Себастьян Офнер 3:6 3:6 6:4 7:5 7:6 🇦🇷 Себастьян Баес

🇦🇷 Франциско Серундуло 6:2 7:6 6:0 🇦🇹 Филип Мисолич

🇧🇪 Зизу Бергс 3:6 6:3 6:1 6:3 🇩🇪 Максимилиан Мартерер

🇩🇪 Ян-Леннард Штруфф 6:2 6:2 6:3 🇰🇿 Александр Бублик

🇺🇸 Томми Пол 6:1 6:0 6:2 🇮🇹 Фабио Фоньини

🇨🇦 Феликс Оже-Альяссим 6:4 4:6 6:3 6:2 🇩🇪 Генри Сквайр

🇸🇰 Йозеф Ковалик 4:6 4:6 6:4 6:3 6:4 🇷🇺 Карен Хачанов

🇨🇦 Денис Шаповалов 6:7 6:4 6:2 6:4 🇺🇸 Фрэнсис Тиафо

🇨🇿 Томаш Махач 6:2 6:1 3:6 1:6 6:1 🇦🇷 Мариано Навоне

🇨🇳 Чжан Чжичжэнь 7:5 3:6 6:1 6:4 🇮🇹 Лоренцо Сонего

🇺🇸 Себастьян Корда 6:4 6:4 1:6 6:3 🇰🇷 Сун-Ву Квон

🇺🇸 Тейлор Фриц 6:3 3:6 6:3 6:4 🇷🇸 Душан Лайович