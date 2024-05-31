Рублев – Арнальди: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция 31 мая

31 мая 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 3-го раунда, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с рекордным призовым фондом 53,5 млн Евро. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Маттео Арнальди (Италия).
Начало прямого эфира 31 мая ~ в 13:30 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Андрей Рублев – Маттео Арнальди, на русском языке в прямом эфире и в записи!
Андрей Рублев – Маттео Арнальди: прямой эфир Rus
Расписание матчей 31 мая, Roland Garros 3-й круг (МСК):
🏟 Court Philippe Chatrier:
13:00 🇺🇸 Коко Гауфф - 🇺🇦 Даяна Ястремская
🎙*14:30 🇷🇺 Павел Котов - 🇮🇹 Янник Синнер
*16:30 🇵🇱 Ига Швентек - 🇨🇿 Мария Боузкова
🎙21:15 🇺🇸 Себастьян Корда - 🇪🇸 Карлос Алькарас (НЕ РАНЕЕ)
🏟 Court Suzanne Lenglen:
🎙12:00 🇷🇺 Людмила Самсонова - 🇮🇹 Элизабетта Коччаретто
🎙*13:30 🇷🇺 Андрей Рублёв - 🇮🇹 Маттео Арнальди
*15:30 🇨🇦 Лейла Фернандес - 🇹🇳 Онс Жабер
🎙*17:00 🇨🇳 Чжичжэнь Чжан - 🇬🇷 Стефанос Циципас
🏟 Court Simonne Mathieu:
12:00 🇷🇸 Ольга Данилович - 🇭🇷 Донна Векич
*13:30 🇫🇷 Хлоя Паке - 🇨🇿 Маркета Вондроушова
*15:00 🇵🇱 Хуберт Хуркач - 🇨🇦 Денис Шаповалов
*17:00 🇫🇷 Корентен Муте - 🇦🇹 Себастьян Офнер
🏟 Корт 14:
🎙*13:30 🇷🇺 Анастасия Потапова - 🇨🇳 Синьюй Ван (2й запуск, после парниц)
*15:00 🇧🇪 Зизу Бергс - 🇧🇬 Григор Димитров
*17:00 🇺🇸 Бен Шелтон - 🇨🇦 Феликс Оже-Альяссим
Результаты матчей от 30 мая Ролан Гаррос 2024:
🇷🇸 Новак Джокович 6:4 6:1 6:2 🇪🇸 Роберто Карбальес Баэна
🇮🇹 Лоренцо Музетти 7:5 6:1 6:4 🇫🇷 Гаэль Монфис
🇷🇺 Даниил Медведев 6:1 5:0 / отказ 🇷🇸 Миомир Кецманович
🇩🇪 Александр Зверев 7:6 6:2 6:2 🇧🇪 Давид Гоффен
🇵🇱 Хуберт Хуркач 6:7 6:1 6:3 7:6 🇺🇸 Брендон Накашима
🇫🇷 Корентен Муте 6:4 6:2 0:6 6:3 🇰🇿 Александр Шевченко
🇳🇴 Каспер Рууд 7:6 1:6 6:3 4:6 6:3 🇪🇸 Алехандро Давидович Фокина
🇦🇺 Танаси Коккинакис 1:6 4:6 6:3 7:6 6:2 🇮🇹 Джулио Зеппиери
🇧🇬 Григор Димитров 6:0 6:3 6:4 🇭🇺 Фабиан Марожан
🇩🇰 Хольгер Руне 6:4 6:3 3:6 3:6 7:6 🇮🇹 Флавио Коболли
🇺🇸 Бен Шелтон 7:6 6:4 / отказ 🇯🇵 Кеи Нисикори
🇦🇷 Томас-Мартин Этчеверри 3:6 6:7 6:1 5:0 / отказ 🇫🇷 Артур Риндеркнех
🇮🇹 Маттео Арнальди 6:4 6:1 6:3 🇫🇷 Александр Мюллер
🇦🇺 Алекс де Минор 7:5 6:1 6:4 🇪🇸 Хауме Мунар
🇳🇱 Таллон Грикспур 7:6 6:3 6:3 🇮🇹 Лучано Дардери
🇦🇹 Себастьян Офнер 3:6 3:6 6:4 7:5 7:6 🇦🇷 Себастьян Баес
🇦🇷 Франциско Серундуло 6:2 7:6 6:0 🇦🇹 Филип Мисолич
🇧🇪 Зизу Бергс 3:6 6:3 6:1 6:3 🇩🇪 Максимилиан Мартерер
🇩🇪 Ян-Леннард Штруфф 6:2 6:2 6:3 🇰🇿 Александр Бублик
🇺🇸 Томми Пол 6:1 6:0 6:2 🇮🇹 Фабио Фоньини
🇨🇦 Феликс Оже-Альяссим 6:4 4:6 6:3 6:2 🇩🇪 Генри Сквайр
🇸🇰 Йозеф Ковалик 4:6 4:6 6:4 6:3 6:4 🇷🇺 Карен Хачанов
🇨🇦 Денис Шаповалов 6:7 6:4 6:2 6:4 🇺🇸 Фрэнсис Тиафо
🇨🇿 Томаш Махач 6:2 6:1 3:6 1:6 6:1 🇦🇷 Мариано Навоне
🇨🇳 Чжан Чжичжэнь 7:5 3:6 6:1 6:4 🇮🇹 Лоренцо Сонего
🇺🇸 Себастьян Корда 6:4 6:4 1:6 6:3 🇰🇷 Сун-Ву Квон
🇺🇸 Тейлор Фриц 6:3 3:6 6:3 6:4 🇷🇸 Душан Лайович