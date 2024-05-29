Рублев – Мартинес: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция

29 мая 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 2-го раунда, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с рекордным призовым фондом 53,5 млн Евро. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Педро Мартинес (Испания).
Начало прямого эфира 29 мая ~ в 15:30 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Андрей Рублев – Педро Мартинес, на русском языке в прямом эфире и в записи!
Андрей Рублев – Педро Мартинес: прямой эфир Rus
Даниэль Эванс – Хольгер Руне | 1 раунд - видео
Расписание матчей 29 мая, Roland Garros 2-й круг (МСК):
🏟 Court Philippe Chatrier:
13:00 🇺🇸 София Кенин - 🇫🇷 Каролин Гарсия
*14:30 🇳🇱 Йеспер Де Йонг - 🇪🇸 Карлос Алькарас
*16:30 🇵🇱 Ига Швентек - 🇯🇵 Наоми Осака
21:15 🇫🇷 Ришар Гаске - 🇮🇹 Янник Синнер (НЕ РАНЕЕ)
🏟 Court Suzanne Lenglen:
12:00 🇩🇪 Даниэль Альтмайер - 🇬🇷 Стефанос Циципас
*14:00 🇨🇴 Мария Камила Осорио Серрано - 🇹🇳 Онс Жабер
*15:30 🇷🇺 Андрей Рублёв - 🇪🇸 Педро Мартинес Портеро
*17:30 🇺🇸 Коко Гауфф - 🇸🇮 Тамара Зиданшек
🏟 Court Simonne Mathieu:
12:00 🇵🇱 Хуберт Хуркач - 🇺🇸 Брэндон Накашима
*14:00 🇨🇿 Катерина Синякова - 🇫🇷 Хлоя Паке
*15:30 🇺🇸 Даниэль Коллинз - 🇷🇸 Ольга Данилович
*17:00 🇫🇷 Корентен Муте - 🇰🇿 Александр Шевченко
🏟 Корт 14:
12:00 🇺🇸 Кэти Волынец - 🇨🇿 Маркета Вондроушова
*14:00 🇨🇦 Денис Шаповалов - 🇺🇸 Фрэнсис Тиафо
*15:30 🇭🇷 Донна Векич - 🇺🇦 Марта Костюк
18:00 🇷🇺 Павел Котов - 🇨🇭 Стэн Вавринка (НЕ РАНЕЕ)
🏟 Корт 7:
12:00 🇺🇸 Бен Шелтон - 🇯🇵 Кей Нисикори
*14:00 🇱🇻 Алена Остапенко - 🇩🇰 Клара Таусон
*15:30 🇭🇺 Фабиан Марожан - 🇧🇬 Григор Димитров
*17:00 🇷🇺 Людмила Самсонова - 🇺🇸 Аманда Анисимова
🏟 Корт 6:
12:00 🇫🇷 Александр Мюллер - 🇮🇹 Маттео Арнальди
*14:00 🇩🇪 Генри Сквайр - 🇨🇦 Феликс Оже-Альяссим
*15:30 🇨🇳 Синьюй Ван - 🇧🇬 Виктория Томова
*17:00 🇪🇸 Кристина Букша - 🇮🇹 Элизабетта Коччаретто
🏟 Корт 8:
12:00 🇨🇦 Лейла Фернандес - 🇨🇳 Сиюй Ван
*14:00 🇧🇪 Зизу Бергс - 🇩🇪 Максимилиан Мартерер
🏟 Корт 9:
12:00 🇭🇷 Яна Фетт - 🇨🇿 Мария Боузкова
*14:00 🇦🇹 Себастьян Офнер - 🇦🇷 Себастьян Баес
🏟 Корт 12:
12:00 🇮🇹 Лоренцо Сонего - 🇨🇳 Чжичжэнь Чжан
*14:00 🇨🇳 Ван Яфань - 🇺🇦 Даяна Ястремская
🏟 Корт 13:
12:00 🇺🇸 Себастьян Корда - 🇰🇷 Сун Ву Квон
*14:00 🇨🇭 Виктория Голубич - 🇷🇺 Анастасия Потапова
* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.
Результаты матчей от 28 мая Ролан Гаррос 2024:
мужчины
🇳🇴 Каспер Рууд 6:3 6:4 6:3 🇧🇷 Фелипе Мелигени Родригес Алвес
🇦🇺 Танаси Коккинакис 4:6 7:5 6:3 5:7 6:3 🇦🇺 Алексей Попырин
🇷🇸 Новак Джокович 6:4 7:6 6:4 🇫🇷 Пьер-Юг Эрбер
🇰🇿 Александр Бублик 6:4 7:5 6:3 🇫🇷 Грегуар Баррер
🇪🇸 Роберто Карбальес Баэна 6:3 7:5 4:6 6:2 🇫🇷 Констант Лестьенн
🇳🇱 Таллон Грикспур 6:3 6:4 1:6 6:2 🇺🇸 Маккензи Макдональд
🇦🇷 Томас Мартин Этчеверри 3:6 6:2 6:1 6:4 🇫🇷 Артур Казо
🇩🇰 Хольгер Руне 6:4 6:4 6:4 🇬🇧 Дэн Эванс
🇦🇺 Алекс де Минор 6:1 6:0 6:2 🇺🇸 Алекс Микельсен
🇺🇸 Тейлор Фриц 2:6 6:1 6:2 6:1 🇦🇷 Федерико Кория
🇧🇪 Давид Гоффен 4:6 6:4 6:3 6:7 6:3 🇫🇷 Джованни Мпетши-Перрикар
🇮🇹 Джулио Зеппиери 4:6 6:2 6:1 6:2 🇫🇷 Адриан Маннарино
🇩🇪 Ян-Леннард Штруфф 6:3 6:2 6:1 🇦🇷 Роман Андрес Бурручага
🇫🇷 Артур Риндеркнех 6:2 6:4 7:5 🇦🇺 Адам Уолтон
🇦🇷 Мариано Навоне 5:7 6:1 6:3 6:0 🇪🇸 Пабло Карреньо-Бухта
🇮🇹 Лучано Дардери 6:3 7:6 6:1 🇦🇺 Ринки Хиджиката
🇨🇿 Томаш Махач 7:6 6:4 6:3 🇵🇹 Нуно Боржеш
🇪🇸 Алехандро Давидович Фокина 4:6 6:2 6:2 7:6 🇲🇨 Валентин Вашеро
🇪🇸 Хауме Мунар 6:1 4:6 6:4 6:1 🇪🇸 Роберто Баутиста-Агут
🇮🇹 Флавио Коболли 6:2 6:3 6:7 6:3 🇷🇸 Хамад Меджежович
Результаты матчей от 28 мая Ролан Гаррос 2024:
мужчины
🇳🇴 Каспер Рууд 6:3 6:4 6:3 🇧🇷 Фелипе Мелигени Родригес Алвес
🇦🇺 Танаси Коккинакис 4:6 7:5 6:3 5:7 6:3 🇦🇺 Алексей Попырин
🇷🇸 Новак Джокович 6:4 7:6 6:4 🇫🇷 Пьер-Юг Эрбер
🇰🇿 Александр Бублик 6:4 7:5 6:3 🇫🇷 Грегуар Баррер
🇪🇸 Роберто Карбальес Баэна 6:3 7:5 4:6 6:2 🇫🇷 Констант Лестьенн
🇳🇱 Таллон Грикспур 6:3 6:4 1:6 6:2 🇺🇸 Маккензи Макдональд
🇦🇷 Томас Мартин Этчеверри 3:6 6:2 6:1 6:4 🇫🇷 Артур Казо
🇩🇰 Хольгер Руне 6:4 6:4 6:4 🇬🇧 Дэн Эванс
🇦🇺 Алекс де Минор 6:1 6:0 6:2 🇺🇸 Алекс Микельсен
🇺🇸 Тейлор Фриц 2:6 6:1 6:2 6:1 🇦🇷 Федерико Кория
🇧🇪 Давид Гоффен 4:6 6:4 6:3 6:7 6:3 🇫🇷 Джованни Мпетши-Перрикар
🇮🇹 Джулио Зеппиери 4:6 6:2 6:1 6:2 🇫🇷 Адриан Маннарино
🇩🇪 Ян-Леннард Штруфф 6:3 6:2 6:1 🇦🇷 Роман Андрес Бурручага
🇫🇷 Артур Риндеркнех 6:2 6:4 7:5 🇦🇺 Адам Уолтон
🇦🇷 Мариано Навоне 5:7 6:1 6:3 6:0 🇪🇸 Пабло Карреньо-Бухта
🇮🇹 Лучано Дардери 6:3 7:6 6:1 🇦🇺 Ринки Хиджиката
🇨🇿 Томаш Махач 7:6 6:4 6:3 🇵🇹 Нуно Боржеш
🇪🇸 Алехандро Давидович Фокина 4:6 6:2 6:2 7:6 🇲🇨 Валентин Вашеро
🇪🇸 Хауме Мунар 6:1 4:6 6:4 6:1 🇪🇸 Роберто Баутиста-Агут
🇮🇹 Флавио Коболли 6:2 6:3 6:7 6:3 🇷🇸 Хамад Меджежович