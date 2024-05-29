Рублев – Мартинес: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция

29 мая 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 2-го раунда, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с рекордным призовым фондом 53,5 млн Евро. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Педро Мартинес (Испания).

Начало прямого эфира 29 мая ~ в 15:30 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Андрей Рублев – Педро Мартинес, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Андрей Рублев – Педро Мартинес: прямой эфир Rus

Даниэль Эванс – Хольгер Руне | 1 раунд - видео

Расписание матчей 29 мая, Roland Garros 2-й круг (МСК):

🏟 Court Philippe Chatrier:

13:00 🇺🇸 София Кенин - 🇫🇷 Каролин Гарсия

*14:30 🇳🇱 Йеспер Де Йонг - 🇪🇸 Карлос Алькарас

*16:30 🇵🇱 Ига Швентек - 🇯🇵 Наоми Осака

21:15 🇫🇷 Ришар Гаске - 🇮🇹 Янник Синнер (НЕ РАНЕЕ)

🏟 Court Suzanne Lenglen:

12:00 🇩🇪 Даниэль Альтмайер - 🇬🇷 Стефанос Циципас

*14:00 🇨🇴 Мария Камила Осорио Серрано - 🇹🇳 Онс Жабер

*15:30 🇷🇺 Андрей Рублёв - 🇪🇸 Педро Мартинес Портеро

*17:30 🇺🇸 Коко Гауфф - 🇸🇮 Тамара Зиданшек

🏟 Court Simonne Mathieu:

12:00 🇵🇱 Хуберт Хуркач - 🇺🇸 Брэндон Накашима

*14:00 🇨🇿 Катерина Синякова - 🇫🇷 Хлоя Паке

*15:30 🇺🇸 Даниэль Коллинз - 🇷🇸 Ольга Данилович

*17:00 🇫🇷 Корентен Муте - 🇰🇿 Александр Шевченко

🏟 Корт 14:

12:00 🇺🇸 Кэти Волынец - 🇨🇿 Маркета Вондроушова

*14:00 🇨🇦 Денис Шаповалов - 🇺🇸 Фрэнсис Тиафо

*15:30 🇭🇷 Донна Векич - 🇺🇦 Марта Костюк

18:00 🇷🇺 Павел Котов - 🇨🇭 Стэн Вавринка (НЕ РАНЕЕ)

🏟 Корт 7:

12:00 🇺🇸 Бен Шелтон - 🇯🇵 Кей Нисикори

*14:00 🇱🇻 Алена Остапенко - 🇩🇰 Клара Таусон

*15:30 🇭🇺 Фабиан Марожан - 🇧🇬 Григор Димитров

*17:00 🇷🇺 Людмила Самсонова - 🇺🇸 Аманда Анисимова

🏟 Корт 6:

12:00 🇫🇷 Александр Мюллер - 🇮🇹 Маттео Арнальди

*14:00 🇩🇪 Генри Сквайр - 🇨🇦 Феликс Оже-Альяссим

*15:30 🇨🇳 Синьюй Ван - 🇧🇬 Виктория Томова

*17:00 🇪🇸 Кристина Букша - 🇮🇹 Элизабетта Коччаретто

🏟 Корт 8:

12:00 🇨🇦 Лейла Фернандес - 🇨🇳 Сиюй Ван

*14:00 🇧🇪 Зизу Бергс - 🇩🇪 Максимилиан Мартерер

🏟 Корт 9:

12:00 🇭🇷 Яна Фетт - 🇨🇿 Мария Боузкова

*14:00 🇦🇹 Себастьян Офнер - 🇦🇷 Себастьян Баес

🏟 Корт 12:

12:00 🇮🇹 Лоренцо Сонего - 🇨🇳 Чжичжэнь Чжан

*14:00 🇨🇳 Ван Яфань - 🇺🇦 Даяна Ястремская

🏟 Корт 13:

12:00 🇺🇸 Себастьян Корда - 🇰🇷 Сун Ву Квон

*14:00 🇨🇭 Виктория Голубич - 🇷🇺 Анастасия Потапова

* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.

Результаты матчей от 28 мая Ролан Гаррос 2024:

мужчины

🇳🇴 Каспер Рууд 6:3 6:4 6:3 🇧🇷 Фелипе Мелигени Родригес Алвес

🇦🇺 Танаси Коккинакис 4:6 7:5 6:3 5:7 6:3 🇦🇺 Алексей Попырин

🇷🇸 Новак Джокович 6:4 7:6 6:4 🇫🇷 Пьер-Юг Эрбер

🇰🇿 Александр Бублик 6:4 7:5 6:3 🇫🇷 Грегуар Баррер

🇪🇸 Роберто Карбальес Баэна 6:3 7:5 4:6 6:2 🇫🇷 Констант Лестьенн

🇳🇱 Таллон Грикспур 6:3 6:4 1:6 6:2 🇺🇸 Маккензи Макдональд

🇦🇷 Томас Мартин Этчеверри 3:6 6:2 6:1 6:4 🇫🇷 Артур Казо

🇩🇰 Хольгер Руне 6:4 6:4 6:4 🇬🇧 Дэн Эванс

🇦🇺 Алекс де Минор 6:1 6:0 6:2 🇺🇸 Алекс Микельсен

🇺🇸 Тейлор Фриц 2:6 6:1 6:2 6:1 🇦🇷 Федерико Кория

🇧🇪 Давид Гоффен 4:6 6:4 6:3 6:7 6:3 🇫🇷 Джованни Мпетши-Перрикар

🇮🇹 Джулио Зеппиери 4:6 6:2 6:1 6:2 🇫🇷 Адриан Маннарино

🇩🇪 Ян-Леннард Штруфф 6:3 6:2 6:1 🇦🇷 Роман Андрес Бурручага

🇫🇷 Артур Риндеркнех 6:2 6:4 7:5 🇦🇺 Адам Уолтон

🇦🇷 Мариано Навоне 5:7 6:1 6:3 6:0 🇪🇸 Пабло Карреньо-Бухта

🇮🇹 Лучано Дардери 6:3 7:6 6:1 🇦🇺 Ринки Хиджиката

🇨🇿 Томаш Махач 7:6 6:4 6:3 🇵🇹 Нуно Боржеш

🇪🇸 Алехандро Давидович Фокина 4:6 6:2 6:2 7:6 🇲🇨 Валентин Вашеро

🇪🇸 Хауме Мунар 6:1 4:6 6:4 6:1 🇪🇸 Роберто Баутиста-Агут

🇮🇹 Флавио Коболли 6:2 6:3 6:7 6:3 🇷🇸 Хамад Меджежович

Результаты матчей от 28 мая Ролан Гаррос 2024:

мужчины

🇳🇴 Каспер Рууд 6:3 6:4 6:3 🇧🇷 Фелипе Мелигени Родригес Алвес

🇦🇺 Танаси Коккинакис 4:6 7:5 6:3 5:7 6:3 🇦🇺 Алексей Попырин

🇷🇸 Новак Джокович 6:4 7:6 6:4 🇫🇷 Пьер-Юг Эрбер

🇰🇿 Александр Бублик 6:4 7:5 6:3 🇫🇷 Грегуар Баррер

🇪🇸 Роберто Карбальес Баэна 6:3 7:5 4:6 6:2 🇫🇷 Констант Лестьенн

🇳🇱 Таллон Грикспур 6:3 6:4 1:6 6:2 🇺🇸 Маккензи Макдональд

🇦🇷 Томас Мартин Этчеверри 3:6 6:2 6:1 6:4 🇫🇷 Артур Казо

🇩🇰 Хольгер Руне 6:4 6:4 6:4 🇬🇧 Дэн Эванс

🇦🇺 Алекс де Минор 6:1 6:0 6:2 🇺🇸 Алекс Микельсен

🇺🇸 Тейлор Фриц 2:6 6:1 6:2 6:1 🇦🇷 Федерико Кория

🇧🇪 Давид Гоффен 4:6 6:4 6:3 6:7 6:3 🇫🇷 Джованни Мпетши-Перрикар

🇮🇹 Джулио Зеппиери 4:6 6:2 6:1 6:2 🇫🇷 Адриан Маннарино

🇩🇪 Ян-Леннард Штруфф 6:3 6:2 6:1 🇦🇷 Роман Андрес Бурручага

🇫🇷 Артур Риндеркнех 6:2 6:4 7:5 🇦🇺 Адам Уолтон

🇦🇷 Мариано Навоне 5:7 6:1 6:3 6:0 🇪🇸 Пабло Карреньо-Бухта

🇮🇹 Лучано Дардери 6:3 7:6 6:1 🇦🇺 Ринки Хиджиката

🇨🇿 Томаш Махач 7:6 6:4 6:3 🇵🇹 Нуно Боржеш

🇪🇸 Алехандро Давидович Фокина 4:6 6:2 6:2 7:6 🇲🇨 Валентин Вашеро

🇪🇸 Хауме Мунар 6:1 4:6 6:4 6:1 🇪🇸 Роберто Баутиста-Агут

🇮🇹 Флавио Коболли 6:2 6:3 6:7 6:3 🇷🇸 Хамад Меджежович