Рублев – Даниэль: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция

26 мая 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с рекордным призовым фондом 53,5 млн Евро. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Таро Даниэль (Япония).
Начало прямого эфира 26 мая в 12:00 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Андрей Рублев – Таро Даниэль, на русском языке в прямом эфире и в записи!
Андрей Рублев – Таро Даниэль: прямой эфир Rus
Ролан Гаррос 2024: прямой эфир Rus
Расписание матчей 26 мая, Roland Garros 1-й круг (МСК):
🏟 Court Philippe Chatrier:
13:00 🇮🇹 Лючия Бронцетти - 🇯🇵 Наоми Осака
*14:30 🇺🇸 Джеффри Джон Вольф - 🇪🇸 Карлос Алькарас
*16:30 🇩🇪 Ева Лис - 🇫🇷 Каролин Гарсия
🎙21:15 🇨🇭 Стэн Вавринка - 🇬🇧 Энди Маррей (НЕ РАНЕЕ)
🏟 Court Suzanne Lenglen:
12:00 🇫🇷 Уго Умбер - 🇮🇹 Лоренцо Сонего
*14:00 🇱🇻 Алена Остапенко - 🇷🇴 Жаклин Кристиан
*15:30 🇫🇷 Ришар Гаске - 🇭🇷 Борна Чорич
*17:30 🇨🇿 Барбора Крейчикова - 🇨🇭 Виктория Голубич
🏟 Court Simonne Mathieu:
🎙12:00 🇷🇺 Андрей Рублёв - 🇯🇵 Таро Даниэль
*14:00 🇩🇪 Лаура Зигемунд - 🇺🇸 София Кенин
🎙*15:30 🇫🇷 Хлоя Паке - 🇷🇺 Диана Шнайдер
*17:00 🇨🇱 Николас Джарри - 🇫🇷 Корентен Муте
🏟 Корт 14:
12:00 🇦🇺 Айла Томлянович - 🇺🇦 Даяна Ястремская
*13:30 🇺🇸 Александр Ковачевич - 🇧🇬 Григор Димитров
*15:30 🇸🇰 Ребекка Шрамкова - 🇺🇸 Аманда Анисимова
*17:00 🇺🇸 Себастьян Корда - 🇫🇷 Гарольд Майо
🏟 Корт 7:
🎙12:00 🇨🇿 Мария Боузкова - 🇷🇺 Вероника Кудерметова
*13:30 🇵🇱 Хуберт Хуркач - 🇯🇵 Шинтаро Мочизуки
*15:30 🇮🇹 Лука Нарди - 🇫🇷 Александр Мюллер
*17:30 🇧🇪 Элисон ван Эйтванк - 🇸🇮 Тамара Зиданшек
🏟 Корт 6:
12:00 🇨🇳 Ван Яфань - 🇷🇺 Мария Тимофеева
*13:30 🇧🇷 Лаура Пигосси - 🇺🇦 Марта Костюк
*15:30 🇯🇵 Кей Нисикори - 🇨🇦 Габриэль Диалло
*17:30 🇫🇷 Теренс Атман - 🇦🇹 Себастьян Офнер
🏟 Корт 8:
12:00 🇪🇸 Педро Мартинес Портеро - 🇦🇷 Тьяго Агустин Тиранте
*14:00 🇨🇿 Катерина Синякова - 🇭🇺 Далма Галфи
*15:30 🇭🇺 Фабиан Марожан - 🇰🇿 Михаил Кукушкин
*17:30 🇷🇸 Ольга Данилович - 🇮🇹 Мартина Тревизан
🏟 Корт 9:
12:00 🇨🇳 Чжичжэнь Чжан - 🇦🇺 Александар Вукич
*14:00 🇦🇺 Джордан Томпсон - 🇩🇪 Максимилиан Мартерер
*16:00 🇨🇳 Сиюй Ван - 🇨🇳 Чжу Сян Бай
*17:30 🇨🇳 Синьюй Ван - 🇩🇪 Юле Нимайер
🏟 Корт 12:
12:00 🇭🇷 Донна Векич - 🇺🇦 Леся Цуренко
*13:30 🇬🇧 Джек Дрейпер - 🇳🇱 Йеспер Де Йонг
*15:30 🇩🇪 Татьяна Мария - 🇩🇰 Клара Таусон
*17:00 🇷🇸 Ласло Дьере - 🇩🇪 Даниэль Альтмайер
🏟 Корт 13:
12:00 🇺🇸 Морено де Альборан - 🇺🇸 Брэндон Накашима
*14:00 🇪🇸 Джессика Бузас Манейро - 🇭🇷 Яна Фетт
*15:30 🇨🇱 Алехандро Табило - 🇧🇪 Зизу Бергс
*17:30 🇺🇸 Кэти Волынец - 🇷🇸 Александра Крунич