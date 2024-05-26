Рублев – Даниэль: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция

26 мая 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с рекордным призовым фондом 53,5 млн Евро. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Таро Даниэль (Япония).

Начало прямого эфира 26 мая в 12:00 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Андрей Рублев – Таро Даниэль, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Андрей Рублев – Таро Даниэль: прямой эфир Rus

Ролан Гаррос 2024: прямой эфир Rus

Расписание матчей 26 мая, Roland Garros 1-й круг (МСК):

🏟 Court Philippe Chatrier:

13:00 🇮🇹 Лючия Бронцетти - 🇯🇵 Наоми Осака

*14:30 🇺🇸 Джеффри Джон Вольф - 🇪🇸 Карлос Алькарас

*16:30 🇩🇪 Ева Лис - 🇫🇷 Каролин Гарсия

🎙21:15 🇨🇭 Стэн Вавринка - 🇬🇧 Энди Маррей (НЕ РАНЕЕ)

🏟 Court Suzanne Lenglen:

12:00 🇫🇷 Уго Умбер - 🇮🇹 Лоренцо Сонего

*14:00 🇱🇻 Алена Остапенко - 🇷🇴 Жаклин Кристиан

*15:30 🇫🇷 Ришар Гаске - 🇭🇷 Борна Чорич

*17:30 🇨🇿 Барбора Крейчикова - 🇨🇭 Виктория Голубич

🏟 Court Simonne Mathieu:

🎙12:00 🇷🇺 Андрей Рублёв - 🇯🇵 Таро Даниэль

*14:00 🇩🇪 Лаура Зигемунд - 🇺🇸 София Кенин

🎙*15:30 🇫🇷 Хлоя Паке - 🇷🇺 Диана Шнайдер

*17:00 🇨🇱 Николас Джарри - 🇫🇷 Корентен Муте

🏟 Корт 14:

12:00 🇦🇺 Айла Томлянович - 🇺🇦 Даяна Ястремская

*13:30 🇺🇸 Александр Ковачевич - 🇧🇬 Григор Димитров

*15:30 🇸🇰 Ребекка Шрамкова - 🇺🇸 Аманда Анисимова

*17:00 🇺🇸 Себастьян Корда - 🇫🇷 Гарольд Майо

🏟 Корт 7:

🎙12:00 🇨🇿 Мария Боузкова - 🇷🇺 Вероника Кудерметова

*13:30 🇵🇱 Хуберт Хуркач - 🇯🇵 Шинтаро Мочизуки

*15:30 🇮🇹 Лука Нарди - 🇫🇷 Александр Мюллер

*17:30 🇧🇪 Элисон ван Эйтванк - 🇸🇮 Тамара Зиданшек

🏟 Корт 6:

12:00 🇨🇳 Ван Яфань - 🇷🇺 Мария Тимофеева

*13:30 🇧🇷 Лаура Пигосси - 🇺🇦 Марта Костюк

*15:30 🇯🇵 Кей Нисикори - 🇨🇦 Габриэль Диалло

*17:30 🇫🇷 Теренс Атман - 🇦🇹 Себастьян Офнер

🏟 Корт 8:

12:00 🇪🇸 Педро Мартинес Портеро - 🇦🇷 Тьяго Агустин Тиранте

*14:00 🇨🇿 Катерина Синякова - 🇭🇺 Далма Галфи

*15:30 🇭🇺 Фабиан Марожан - 🇰🇿 Михаил Кукушкин

*17:30 🇷🇸 Ольга Данилович - 🇮🇹 Мартина Тревизан

🏟 Корт 9:

12:00 🇨🇳 Чжичжэнь Чжан - 🇦🇺 Александар Вукич

*14:00 🇦🇺 Джордан Томпсон - 🇩🇪 Максимилиан Мартерер

*16:00 🇨🇳 Сиюй Ван - 🇨🇳 Чжу Сян Бай

*17:30 🇨🇳 Синьюй Ван - 🇩🇪 Юле Нимайер

🏟 Корт 12:

12:00 🇭🇷 Донна Векич - 🇺🇦 Леся Цуренко

*13:30 🇬🇧 Джек Дрейпер - 🇳🇱 Йеспер Де Йонг

*15:30 🇩🇪 Татьяна Мария - 🇩🇰 Клара Таусон

*17:00 🇷🇸 Ласло Дьере - 🇩🇪 Даниэль Альтмайер

🏟 Корт 13:

12:00 🇺🇸 Морено де Альборан - 🇺🇸 Брэндон Накашима

*14:00 🇪🇸 Джессика Бузас Манейро - 🇭🇷 Яна Фетт

*15:30 🇨🇱 Алехандро Табило - 🇧🇪 Зизу Бергс

*17:30 🇺🇸 Кэти Волынец - 🇷🇸 Александра Крунич