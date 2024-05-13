Рублев – Мюллер: ATP 1000 Рим 2024: прямая трансляция

13 мая 2024 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/16 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000: Открытый чемпионат Италии 2024, так же известный, как Internazionali BNL d'Italia, с призовым фондом в € 7 750 000. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Александр Мюллер (Франция).

Начало прямого эфира 13 мая ~ в 14:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP Rome Open: Александр Мюллер – Андрей Рублев, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Александр Мюллер – Андрей Рублев: прямой эфир Rus

Стефанос Циципас - Кэмерон Норри: ATP Рим 3 раунд - видео

Расписание матчей 13 мая (время МСК):

ATP 1000 🇮🇹 Рим. 3-й круг. WTA 1000 🇮🇹 Рим. 4-й круг.

12:00 🇯🇵 Наоми Осака - 🇨🇳 Чжэн Циньвэнь

🎙*13:30 🇬🇷 Стефанос Циципас - 🇬🇧 Кэмерон Норри

16:00 🇵🇱 Ига Швентек - 🇩🇪 Анжелика Кербер (НЕ РАНЕЕ)

🎙20:00 🇷🇸 Хамад Меджедович - 🇷🇺 Даниил Медведев (НЕ РАНЕЕ)

🎙*21:30 🇺🇦 Элина Свитолина - 🇧🇾 Арина Соболенко

12:00 🇨🇦 Феликс Оже-Альяссим - 🇦🇺 Алекс Де Минор

14:00 🇺🇸 Коко Гауфф - 🇪🇸 Паула Бадоса (НЕ РАНЕЕ)

*15:30 🇮🇹 Стефано Наполитано - 🇨🇱 Николас Джарри

*17:00 🇦🇷 Себастьян Баес - 🇩🇰 Хольгер Руне

🎙19:00 🇬🇷 Мария Саккари - 🇧🇾 Виктория Азаренко (НЕ РАНЕЕ)

12:00 🇺🇸 Мэдисон Киз - 🇷🇴 Сорана Кырстя

🎙14:00 🇫🇷 Александр Мюллер - 🇷🇺 Андрей Рублёв (НЕ РАНЕЕ)

*15:30 🇸🇰 Ребекка Шрамкова - 🇱🇻 Алена Остапенко

*17:00 🇵🇱 Хуберт Хуркач - 🇦🇷 Томас Мартин Этчеверри

*18:30 🇺🇸 Даниэль Коллинз - 🇷🇴 Ирина-Камелия Бегу

16:00 🇺🇸 Томми Пол - 🇩🇪 Доминик Кёпфер

* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.