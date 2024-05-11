Рублев – Гирон: ATP 1000 Рим 2024: прямая трансляция

11 мая 2024 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/32 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000: Открытый чемпионат Италии 2024, так же известный, как Internazionali BNL d'Italia, с призовым фондом в € 7 750 000. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Маркос Гирон (США).

Начало прямого эфира 11 мая ~ в 20:10 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч ATP Rome Open: Маркос Гирон – Андрей Рублев, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Маркос Гирон – Андрей Рублев: прямой эфир Rus

ATP Мастерс | WTA 1000 Рим 2024: прямой эфир Rus

Расписание матчей 11 мая (время МСК):

ATP 1000 🇮🇹 Рим. 2-й круг.

WTA 1000 🇮🇹 Рим. 3-й круг.

12:00 🇵🇱 Ига Швентек - 🇰🇿 Юлия Путинцева

🎙14:00 🇵🇱 Хуберт Хуркач - 🇪🇸 Рафаэль Надаль (НЕ РАНЕЕ)

🎙*15:30 🇬🇧 Джек Дрейпер - 🇷🇺 Даниил Медведев

20:00 🇺🇸 Коко Гауфф - 🇷🇴 Жаклин Кристиан (НЕ РАНЕЕ)

*21:30 🇮🇹 Лука Нарди - 🇩🇰 Хольгер Руне

12:00 🇮🇹 Маттео Арнальди - 🇨🇱 Николас Джарри

🎙14:00 🇷🇺 Дарья Касаткина - 🇯🇵 Наоми Осака (НЕ РАНЕЕ)

*15:30 🇨🇿 Линда Носкова - 🇨🇳 Чжэн Циньвэнь

*17:00 🇷🇴 Сорана Кырстя - 🇨🇿 Маркета Вондроушова

19:00 🇬🇷 Стефанос Циципас - 🇩🇪 Ян-Леннард Штруфф (НЕ РАНЕЕ)

🎙12:00 🇪🇸 Паула Бадоса - 🇷🇺 Диана Шнайдер

*13:30 🇨🇳 Цзюньчэн Шан - 🇮🇹 Стефано Наполитано

*15:00 🇧🇷 Беатрис Хаддад Майя - 🇺🇸 Мэдисон Киз

*16:30 🇨🇦 Феликс Оже-Альяссим - 🇳🇱 Ботик Ван де Зандсхульп

🎙*18:00 🇺🇸 Маркос Гирон - 🇷🇺 Андрей Рублёв

12:00 🇪🇸 Алехандро Давидович Фокина - 🇷🇸 Хамад Меджедович

*13:30 🇩🇪 Анжелика Кербер - 🇧🇾 Александра Саснович

*15:00 🇪🇸 Роберто Карбальес Баэна - 🇦🇺 Алекс Де Минор

*16:30 🇪🇸 Хауме Муньяр - 🇬🇧 Кэмерон Норри

12:00 🇧🇷 Тьяго Сейбот Уайлд - 🇦🇷 Томас Мартин Этчеверри

🎙*13:30 🇺🇸 Томми Пол - 🇷🇺 Аслан Карацев

*15:00 🇫🇷 Артур Фис - 🇫🇷 Александр Мюллер

*16:30 🇮🇹 Сара Эррани 🇮🇹 Жасмин Паолини - 🇺🇸 Николь Мелихар-Мартинес 🇦🇺 Эллен Перес

*15:00 🇩🇪 Доминик Кёпфер - 🇺🇸 Фрэнсис Тиафо

*16:30 🇦🇷 Себастьян Баес - 🇷🇸 Душан Лайович

* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи!