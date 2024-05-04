Рублев – Оже-Альяссим: ATP Мадрид 2024: Финал прямая трансляция

5 мая 2024 года, в Мадриде, Испания, пройдет финальный матч, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000, еще известного, как, Mutua Madrid Open. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Начало прямого эфира 5 мая в 19:30 по московскому времени. Смотрите матч ATP Madrid 2024: Феликс Оже-Альяссим – Андрей Рублев, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Андрей Рублев – Феликс Оже-Альяссим: прямой эфир Rus

ATP 1000 Мадрид 2024: 1/2 финала видео обзор матчей