Рублев – Фриц: ATP 1000 Мадрид 2024: прямая трансляция 1/2

3 мая 2024 года, в Мадриде, Испания, пройдет матч 1/2 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000, еще известного, как, Mutua Madrid Open. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Тейлор Фриц (США).

Начало прямого эфира 3 мая в 17:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP Madrid 2024: Тейлор Фриц – Андрей Рублев, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Тейлор Фриц – Андрей Рублев: прямой эфир Rus

Плеер 2

Даниил Медведев снялся с турнира из‑за травмы: по ходу первого сета он взял медицинский тайм‑аут, т.к испытывал физические проблемы со старта матча.

Даниил Медведев – Иржи Легечка: трансляция Rus