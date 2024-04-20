Снукер Квалификация Чемпионата мира 2024: смотреть онлайн

Завершилась квалификация чемпионата Мира по снукеру 2024. Впервые за последние 20 лет чемпионат Мира по снукеру пройдет без Нила Робертсона. Экс- чемпион Мира Нил Робертсон проиграл в заключительном раунде квалификации Джейми Джонсу со счетом 9-10. Австралиец завершит сезон лишь в конце 3 десятка рейтинга.

Джо О’Коннор станет единственным дебютантом чемпионата Мира, в нынешнем розыгрыше. Еще одним дебютантом мог быть Цзян Цзюнь, но он не смог переиграть иранца Хоссейна Вафаея.

Жеребьевка 1 круга Чемпионата мира 2024 по снукеру:

Люка Бресель — Дэвид Гилберт

Ронни О’Салливан — Джексон Пэйдж

Джадд Трамп — Хоссейн Вафаей

Марк Аллен — Робби Уильямс

Марк Селби — Джо О’Коннор

Марк Уильямс — Си Цзяхуэй

Дин Цзюньхуэй — Джек Лисовски

Шон Мерфи — Лю Хаотянь

Али Картер — Стивен Магуайр

Гэри Уилсон — Стюарт Бинхэм

Аньда Чжан — Джек Джонс

Кайрен Уилсон — Доминик Дейл

Джон Хиггинс — Джейми Джонс

Том Форд — Рикки Уолден

Барри Хоукинс — Райан Дэй

Роберт Милкинс — Пан Цзюньсюй

Матчи квалификации Чемпионата мира 2024 по снукеру:

Хусейн Вафаей – Цзян Цзюнь: Судный день - видео

Скотт Дональдсон - Райан Дэй: Судный день - видео

Результаты 4 квалификационного раунда:

Джек Лисовски (10-3) Мэттью Стивенс

1 сессия: 0-(135)135, 145(137)-0, 58-49, 60-72, 76(76)-0, 0-(97)97, 80(80)-0, 63-6, 52-48

2 сессия: 78(59)-40, 73(73)-(50)58, 100(100)-0, 78(77)-31

Стивен Магуайр (10-6) Юань Сыцзюнь

1 сессия: 1-(76)76, 52-(61)92, 94(94)-0, 19-55, 93-5, 77-9, 72-23, 28-59, 63-10

2 сессия: 22-(89)108, 116(106)-5, 110(104)-0, 103(66)-14, 20-(62)105, 65-34, 100(100)-0

Чжоу Юэлун (4-10) Джек Джонс

1 сессия: 0-(72)81, 0-(98)98, 100(100)-0, 66(60)-36, 71(66)-7, 66-46, 38-(84)84, 0-(93)93, 0-(88)88

2 сессия: 28-62, 40-(52)72, 0-(126)126, 5-(81)125, 22-(51)83

Луис Хиткоут (8-10) Стюарт Бинэм

1 сессия: 2-(57)85, 56-62, 125(125)-0, 90(65)-4, 16-(126)127, 74-47, 94(72)-13, 83(83)-28, 18-(68)93

2 сессия: 0-(94)105, 126(126)-0, 0-84, 102(55)-17, 15-(70)70, 78(69)-41, 53-(60)66, 0-(135)135, 1-(71)72

Лу Хаотянь (10-7) Дженсон Кендрик

1 сессия: 79(67)-9, 24-73, 69-17, 36-56, 11-(55)76, 77(66)-32, 23-60, 72-0, 51-66

2 сессия: 126(121)-1, 73-37, 43-76, 0-(61)74, 141(117)-0, 82(52)-0, 91(87)-0, 58-30

Доминик Дэйл (10-8) Хэ Гоцян

1 сессия: 75(67)-31, 89(65)-7, 43-(88)88, 33-(71)84, 13-92, 108(92)-22, 56-(54)67, 57-47, 64-39

2 сессия: 95(90)-5, 0-86, 19-(65)70, 82(82)-0, 65-22, 66(60)-23, 32-64, 32-(77)95, 68-55

Робби Уильямс (10-9) Крис Уокелин

1 сессия: 63-13, 65-64, 35-(51)69, 98(97)-27, 27-66, 13-(54)98, 18-58, 67-23, 65(64)-22

2 сессия: 75-(55)64, 0-(68)84, 29-60, 8-69, 73-0, 78(59)-50, 41-(57)67, 59-(72)72, 65(65)-29, 80(78)-28

Рики Уолден (10-9) Марк Дэвис

1 сессия: 36-68, 100(79)-0, 0-(100)100, 50-78, 33-(82)82, 91(60)-0, 0-(64)87, 65-0, 62-54

2 сессия: 15-(54)100, 75-26, 1-(74)76, 65(57)-1, 70(64)-46, 0-(89)89, 73-44, 0-(127)127, 67-33, 74(53)-18

Хоссейн Вафаей (10-5) Цзян Цзюнь

1 сессия: 21-(51)85, 8-65, 37-63, 68-36, 113(63)-0, 74(74)-4, 70(68)-37, 65(65)-5, 10-(118)119

2 сессия: 69-1, 71(71)-1, 68(68)-0, 0-(131)131, 120(120)-12, 67-49

Сы Цзяхуэй (10-4) У Ицзэ

1 сессия: 43-(67)96, 0-(131)131, 17-(58)79, 4-(59)78, 75-(50)71, 110(110)-0, 63-62, 88(59)-16, 132(112)-0

2 сессия: 77-0, 82(82)-8, 73(73)-13, 73-4, 67-35

Сяо Годун (6-10) Дэвид Гилберт

1 сессия: 38-(59)91, 4-(67)121, 9-83, 1-96, 42-95, 74(52)-0, 17-(70)108, 71(71)-24, 31-77

2 сессия: 36-(60)100, 98(98)-0, 84(84)-43, 49-(52)70, 113(105)-0, 62(54)-26, 58(58)-(68)72

Джексон Пэйдж (10-9) Ноппон Саенгхам

1 сессия: 49-73, 75-35, 34-77, 37-90, 67-21, 67-30, 60-58, 65-60, 0-(94)94

2 сессия: 48-64, 82-5, 51-79, 61(56)-7, 1-72, 8-(128)128, 64-56, 11-91, 62-41, 107(107)-6

Цао Юйпэн (8-10) Пан Цзюньсюй

1 сессия: 71-8, 65-8, 32-71, 72(72)-1, 43-80, 51-62, 49-63, 37-84, 81(81)-5

2 сессия: 75(75)-(57)57, 88(60)-1, 33-55, 61(59)-20, 73-68, 0-(66)87, 33-(56)74, 54(53)-(50)64, 15-64

Джейми Джонс (10-9) Нил Робертсон

1 сессия: 97(79)-1, 85-40, 16-63, 4-(103)107, 135(135)-0, 10-70, 0-(104)104, 72(52)-5, 68-10

2 сессия: 9-(59)74, 37-(79)79, 23-(67)107, 27-(59)70, 105(101)-0, 99(73)-19, 75-36, 49-72, 75-29, 68(60)-0

Скотт Дональдсон (9-10) Райан Дэй

1 сессия: 45-78, 0-(136)136, 110(110)-22, 31-(58)69, 58-27, 52-(53)71, 47-61, 0-(63)64, 34-76

2 сессия: 143(143)-0, 77(73)-4, 81(63)-4, 90(74)-14, 83(63)-36, 78-70, 30-(58)72, 59-62, 86(82)-8, 34-63

Джо О'Коннор (10-8) Мэттью Селт

1 сессия: 88(88)-5, 70-15, 59(52)-29, 50(50)-68, 13-(80)80, 80(52)-38, 12-(83)83, 65(64)-0, 117(117)-0

2 сессия: 52(52)-67, 116(74)-8, 17-(53)64, 36-(55)72, 60(54)-29, 14-(95)101, 9-65, 72-21, 72-43

Джек Лисовски – Мэттью Стивенс: Судный день - видео

Определились 8 снукеристов, которым удалось пройти квалификацию на чемпионат мира по снукеру 2024 года: Джек Лисовски одержал победу над Мэттью Стивеном, Доминик Дэйл нанес поражение Хэ Гуоцяну, Рики Уолден в напряженном матче против Марка Дэвиса выиграл решающий фрейм, Стивен Магуайр обыграл Юаня Сыцзюнь, Луис Хиткоут уступил Стюарту Бинхэму, а Джек Джонс, Люй Хаотянь и Крис Уокелин также выиграли свои матчи в четвертом раунде раунде квалификации и забронировали места в основных этапах Чемпионата мира 2024.

Чжоу Юэлун – Джек Джонс: Судный день - видео

Лю Хаотянь - Дженсон Кендрик: Судный день - видео

Робби Уильямс - Крис Уакелин: Квалификация Судный день - видео

Робби Уильямс – Крис Уакелин: Квалификация Чемпионат мира 2024

Ноппон Саенгхам – Энди Хикс: снукер Чемпионат мира 2024

Таец Ноппон Саенгхам в десятом фрейме победного матч против Энди Хикса (10:5) сделал второй максимальный брейк в своей карьере. Этот максимум стал 20-м в истории чемпионата мира (с учётом квалификации). Интересно, что этот максимум стал 147-м сотенным фрейком в карьере Ноппона.

Си Цзяхуэй - Бен Мертенс: Снукер ЧМ 2024 квалификация

В финальный раунд квалификации прошли три игрока, не входящие в Топ-100 мирового рейтинга: 100-й номер Луис Хиткоут (обыграл Эллиота Слессора — 10:8), 103-й номер Дженсон Кендрик (обыграл Джордана Брауна — 10:5) и 110-й номер Цзян Цзюнь (обыграл Сэма Крэйги — 10:8).

17-й номер мирового рейтинга Джек Лисовски обыграл дебютанта мэйн-тура Лю Хунюя со счётом 10:4, сделав пять полусотен и четыре сотни, включая крупный клиренс — 142 очка.

18-й номер мирового рейтинга Райан Дэй обыграл Джона Эстли с таким же счётом 10:4, сделав одну полусотенную серию и четыре сотни.

19-й номер мирового рейтинга Хоссейн Вафаей обыграл Марко Фу с таким же счётом, как это сделали Джек и Райан — 10:4. Иранец отметился шестью полусотнями и двумя сотнями.

20-й номер мирового рейтинга Крис Уэйклин обыграл Лукаса Клекерса со счётом 10:5. В пятом фрейме матча Крис сделал 100-ю сотенную серию в своей карьере. Крис стал 81-м игроком в истории снукера, которому покорилась такая отметка.

Джек Лисовски – Лю Хунюй: Снукер ЧМ 2024 квалификация

Джек Лисовски, заработал себе место в последнем раунде квалификации, который называют «Судным днем»...

Хоссейн Вафаей – Марко Фу: Снукер ЧМ 2024 квалификация