Оже-Альяссим – Легечка: ATP 1000 Мадрид 2024: прямая трансляция 1/2

Mutua Madrid Open 2024: смотреть онлайн

3 мая 2024 года, в Мадриде, Испания, пройдет матч 1/2 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000, еще известного, как, Mutua Madrid Open. В корте встречаются: Феликс Оже-Альяссим (Канада) и Иржи Легечка (Чехия).

Начало прямого эфира 3 мая в 21:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP Madrid 2024: Феликс Оже-Альяссим – Иржи Легечка, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

 

Феликс Оже-Альяссим – Иржи Легечка: прямой эфир Rus

 

ATP 1000 Мадрид 2024: День 8: 1/4 видео обзор матчей

 

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