Медведев – Легечка: ATP 1000 Мадрид 2024: прямая трансляция 1/4

2 мая 2024 года, в Мадриде, Испания, пройдет матч 1/4 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000, еще известного, как, Mutua Madrid Open. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Иржи Легечка (Чехия).

Начало прямого эфира 2 мая в 21:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP Madrid 2024: Даниил Медведев – Иржи Легечка, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Даниил Медведев – Иржи Легечка: прямой эфир Rus

Расписание матчей на 2 мая (время МСК):

ATP 1000 🇪🇸 Мадрид 1/4 финала. WTA 1000 🇪🇸 Мадрид 1/2 финала.

🎙17:00 🇵🇱 Ига Швентек - 🇺🇸 Мэдисон Киз (НЕ РАНЕЕ)

🎙21:00 🇷🇺 Даниил Медведев - 🇨🇿 Иржи Легечка (НЕ РАНЕЕ)

🎙*22:30 🇰🇿 Елена Рыбакина - 🇧🇾 Арина Соболенко

* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.

ATP 1000 Мадрид 2024: 1/4 видео обзор матчей