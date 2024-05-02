Швентек – Киз: WTA 1000 Мадрид 2024: прямая трансляция 1/2

2 мая 2024 года, в Мадриде, Испания, пройдет матч 1/2 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах категории WTA 1000, известного, как, Mutua Madrid Open, с призовым фондом в € 7 705 780. В корте встречаются: Ига Швентек (Польша) и Мэдисон Киз (США).

Начало прямого эфира 2 мая в 17:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA Mutua Madrid Open: Ига Швентек – Мэдисон Киз, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Ига Швентек – Мэдисон Киз: прямой эфир Rus

Расписание матчей на 2 мая (время МСК):

ATP 1000 🇪🇸 Мадрид 1/4 финала. WTA 1000 🇪🇸 Мадрид 1/2 финала.

🎙17:00 🇵🇱 Ига Швентек - 🇺🇸 Мэдисон Киз (НЕ РАНЕЕ)

🎙21:00 🇷🇺 Даниил Медведев - 🇨🇿 Иржи Легечка (НЕ РАНЕЕ)

🎙*22:30 🇰🇿 Елена Рыбакина - 🇧🇾 Арина Соболенко

* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.

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