Снукер Чемпионат мира 2024: смотреть онлайн прямой эфир

С 20 апреля по 6 мая 2024 года, в Шеффилде, Англия, в Крусибл-театр, пройдет Чемпионат мира по снукеру 2024, еще известный, как 2024 World Snooker Championship и Cazoo World Championship 2024. Призовой фонд события, составит £2 395 000 фунтов стерлингов, из которых приз победителя составит £500 000.

16 лучших игроков по итогам мирового рейтинга 2024, проходят в основную сетку Чемпионат мира без квалификации. Еще, 128 игроков проходят отбор, в четырех квалификационных раундах, за оставшиеся 16 мест в основной сетке Чемпионат мира по снукеру 2024.

Участники Cazoo World Championship 2024, прошедшие в основную сетку Чемпионата мира, без квалификации: Люка Бресель, Роберт Милкинс, Аллистер Картер, Шон Мерфи, Марк Селби, Кайрен Уилсон, Джон Хиггинс, Марк Аллен, Джадд Трамп, Том Форд, Аньда Чжан, Марк Уильямс, Дин Джуньху, Гэри Уилсон, Барри Хокинс, Ронни О'Салливан. Действующим чемпионом мира по снукеру, является Люка Бресель.

Матчи основной сетки и четвертьфиналы, будут состоять из трех сессий по 25 фреймов. Полуфиналы пройдут в три сессии по 33 фрейма, в финале, игроки сыграют четыре сессии по 35 фрейма.

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Квалификация: Сенчури брейки:

Луис Хиткоут - 129, 118, 110, 104, 100 5 Джек Лисовски - 142 , 104, 104, 100 4 Марко Фу - 136, 104, 102 3 Марк Джойс - 141, 113 2 Алфи Бёрден - 133, 113 2 Крис Уокелин - 126, 102 2 Грэм Дотт - 125, 104 2 Бен Уолластон - 123, 101 2 Джексон Пэйдж - 121, 109 2 Дэниел Уэллс - 116, 104 2 Фань Чжэни - 115, 106 2 Стивен Магуайр - 114, 110 2 Юань Сыцзюнь - 113, 104 2 Дженсон Кендрик - 111, 102 2 Пэн Исун - 109, 100 2 Син Цзыхао - 140 1 Питер Лайнс - 135 1 Ян Гао - 135 1 Лю Хунюй - 135 1 Мэттью Стивенс - 135 1 Робби Уильямс - 132 1 Александр Урсенбахер - 130 1 Марк Дэвис - 130 1 Иан Бернс - 128 1 Эшли Хагилл - 128 1 Зак Сурети - 127 1 Энди Хикс - 121 1 Хоссейн Вафаей - 121 1 Бен Мертенс - 119 1 Mohamed Shehab - 116 1 Тор Чуан Леонг - 115 1 Шон О'Салливан - 114 1 Стюарт Кэррингтон - 113 1 Эндрю Хиггинсон - 112 1 Джеймс Кэхилл - 108 1 Лиам Пуллен - 108 1 Лиам Дэйвис - 107 1 Сингх Чадха - 105 1 Эшли Карти - 105 1 Доминик Дэйл - 105 1 Дуэн Джонс - 104 1 Джейми Кларк - 104 1 M. Phetmalaikul - 102 1 Цзян Цзюнь - 102 1 Amir Sarkhosh - 100 1 Оливер Браун - 100 1 ИТОГО 67

Расписание World Snooker Championship 2024:

Финал 5-6 мая, 2024. Рефери Пол Коллиер:

1 сессия: начало 5 мая в 15:00 мск

2 сессия: начало 5 мая в 21:00 мск

3 сессия: начало 6 мая в 15:00 мск

4 сессия: начало 6 мая в 21:00 мск