Снукер Чемпионат мира 2024: смотреть онлайн прямой эфир

World Snooker Championship 2024: смотреть онлайнС 20 апреля по 6 мая 2024 года, в Шеффилде, Англия, в Крусибл-театр, пройдет Чемпионат мира по снукеру 2024, еще известный, как 2024 World Snooker Championship и Cazoo World Championship 2024. Призовой фонд события, составит £2 395 000 фунтов стерлингов, из которых приз победителя составит £500 000.

16 лучших игроков по итогам мирового рейтинга 2024, проходят в основную сетку Чемпионат мира без квалификации. Еще, 128 игроков проходят отбор, в четырех квалификационных раундах, за оставшиеся 16 мест в основной сетке Чемпионат мира по снукеру 2024. 

Участники Cazoo World Championship 2024, прошедшие в основную сетку Чемпионата мира, без квалификации: Люка Бресель, Роберт Милкинс, Аллистер Картер, Шон Мерфи, Марк Селби, Кайрен Уилсон, Джон Хиггинс, Марк Аллен, Джадд Трамп, Том Форд, Аньда Чжан, Марк Уильямс, Дин Джуньху, Гэри Уилсон, Барри Хокинс, Ронни О'Салливан. Действующим чемпионом мира по снукеру, является Люка Бресель.

Матчи основной сетки и четвертьфиналы, будут состоять из трех сессий по 25 фреймов. Полуфиналы пройдут в три сессии по 33 фрейма, в финале, игроки сыграют четыре сессии по 35 фрейма.

 

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Квалификация: Сенчури брейки:

Луис Хиткоут - 129, 118, 110, 104, 1005
Джек Лисовски - 142, 104, 104, 1004
Марко Фу - 136, 104, 1023
Марк Джойс - 141, 1132
Алфи Бёрден - 133, 1132
Крис Уокелин - 126, 1022
Грэм Дотт - 125, 1042
Бен Уолластон - 123, 1012
Джексон Пэйдж - 121, 1092
Дэниел Уэллс - 116, 1042
Фань Чжэни - 115, 1062
Стивен Магуайр - 114, 1102
Юань Сыцзюнь - 113, 1042
Дженсон Кендрик - 111, 1022
Пэн Исун - 109, 1002
Син Цзыхао - 1401
Питер Лайнс - 1351
Ян Гао - 1351
Лю Хунюй - 1351
Мэттью Стивенс - 1351
Робби Уильямс - 1321
Александр Урсенбахер - 1301
Марк Дэвис - 1301
Иан Бернс - 1281
Эшли Хагилл - 1281
Зак Сурети - 1271
Энди Хикс - 1211
Хоссейн Вафаей - 1211
Бен Мертенс - 1191
Mohamed Shehab - 1161
Тор Чуан Леонг - 1151
Шон О'Салливан - 1141
Стюарт Кэррингтон - 1131
Эндрю Хиггинсон - 1121
Джеймс Кэхилл - 1081
Лиам Пуллен - 1081
Лиам Дэйвис - 1071
Сингх Чадха - 1051
Эшли Карти - 1051
Доминик Дэйл - 1051
Дуэн Джонс - 1041
Джейми Кларк - 1041
M. Phetmalaikul - 1021
Цзян Цзюнь - 1021
Amir Sarkhosh - 1001
Оливер Браун - 1001
ИТОГО67

 

Расписание World Snooker Championship 2024:

Финал 5-6 мая, 2024. Рефери Пол Коллиер:
1 сессия: начало 5 мая в 15:00 мск
2 сессия: начало 5 мая в 21:00 мск
3 сессия: начало 6 мая в 15:00 мск
4 сессия: начало 6 мая в 21:00 мск 

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