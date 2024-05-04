Швентек – Соболенко: WTA Мадрид 2024: Финал прямая трансляция

4 мая 2024 года, в Мадриде, Испания, пройдет Финальный матч, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах категории WTA 1000, известного, как, Mutua Madrid Open, с призовым фондом в € 7 705 780. В корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Ига Швентек (Польша).

Начало прямого эфира 4 мая в 19:30 по московскому времени. Смотрите матч WTA Mutua Madrid Open: Ига Швентек – Арина Соболенко, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Арина Соболенко – Ига Швентек: прямой эфир Rus

Елена Рыбакина – Арина Соболенко: 1/2 видео обзор матча