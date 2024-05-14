Швентек – Киз: WTA Рим 2024: прямая трансляция 1/4

14 мая 2024 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/4 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из категории WTA 1000: Открытый чемпионат Италии 2024, так же известный, как Internazionali BNL d'Italia, с призовым фондом в € 4 750 000. В корте встречаются: Ига Швентек (Польша) и Мэдисон Киз (США).

Начало прямого эфира 14 мая ~ в 14:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA Rome Open: Ига Швентек – Мэдисон Киз, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Ига Швентек – Мэдисон Киз: видео обзор матча

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