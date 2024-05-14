Медведев – Пол: ATP 1000 Рим 2024: прямая трансляция 1/8

ATP Rome Open: смотреть онлайн

14 мая 2024 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/8 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000: Открытый чемпионат Италии 2024, так же известный, как Internazionali BNL d'Italia, с призовым фондом в € 7 750 000. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Томми Пол (США).

Начало прямого эфира 14 мая ~ в 17:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP Rome Open: Томми Пол – Даниил Медведев, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Томми Пол – Даниил Медведев: прямой эфир Rus

 

ATP 1000 Рим 2024: День 6 - видео обзор матчей

 

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