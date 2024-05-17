Харри – Пол: ATP 1000 Рим 2024: прямая трансляция 1/2

17 мая 2024 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/2 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000: Открытый чемпионат Италии 2024, так же известный, как Internazionali BNL d'Italia, с призовым фондом в € 7 750 000. В корте встречаются: Николас Харри (Чили) Томми Пол (США).

Начало прямого эфира 17 мая ~ в 21:30 по московскому времени. Смотрите матч ATP Rome Open: Николас Харри – Томми Пол, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Николас Харри – Томми Пол: прямой эфир Rus

ATP 1000 Рим 2024: 1/4 видео обзор матчей