Усик – Фьюри прямая трансляция

В ночь с 18 на 19 мая 2024 года, в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, пройдет грандиозный вечер бокса Usyk vs. Fury. Начало прямой трансляции 18.05.2024 в 19:00 по Московскому времени.

В главном событии вечера, состоится титульный бой, за пояса чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC, IBF, WBO и за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг). В ринге встречаются боксеры, не имеющие поражений: обладатель титулов WBA Super, IBF, WBO – крымчанин Александр Усик (21-0, 14 KO) и чемпион WBC –британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO).

В рамках вечера бокса Usyk vs. Fury, пройдет еще 2 титульных боя, в ринг вернется экс чемпион мира полутяжелого веса – россиянин Сергей Ковалев, который сразится с небитым шведом Робином Сафаром.

Кард вечера бокса Usyk vs. Fury:

Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) vs Александр Усик (21-0, 14 КО) – бой за звание абсолютного чемпиона в хэвивейте (свыше 90,7 кг)

Джей Опетая (24-0, 19 КО) vs Майрис Бриедис (28-2, 20) – бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в крузервейте (до 90,7 кг);

Джо Кордина (17-0, 9 КО) vs Энтони Какаче (21-1, 7 КО) – бой за титул чемпиона мира по версии IBF во втором полулёгком весе (до 59 кг);

Сергей Ковалёв (35-4-1, 29 КО) vs Робин Сафар (16-0, 12 КО) – рейтинговый бой в крузервейте (до 90,7 кг);

Фрэнк Санчес (24-0, 17 KO) – Агит Кабайел (24-0, 16 KO)

Марк Чемберлен (15-0, 11 KO) – Джошуа Олувасеун (23-1, 16 KO)

Мозес Итаума (8-0, 6 KO) – Илья Мезенцев (24-3, 20 KO)

Айзек Лоу (24-2-3, 8 KO) – Хасибулла Ахмади (16-1, 5 КО)

Даниэль Лапин (8-0, 2 KO) – Октавио Пудивитр (9-1, 4 КО)

Дэвид Ньика (8-0, 7 KO) – Михаэль Зайтц (12-0, 10 КО)

