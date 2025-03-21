От лаврового венка до вязаной игрушки: эволюция олимпийского букета

Олимпийский букет – это визитная карточка страны, принимающей Олимпиаду, Готовить его начинают задолго до начала Игр. Это тщательно продуманная композиция, отражающая культурные и природные особенности государства. В нем заложен глубокий символизм, понятный как участникам, так и зрителям.

Гипермаркет цветов, подарков и декора AzaliaNow расскажет про эволюцию букетов для победителей игр и про незабываемые композиции в истории Олимпийских игр.

История Олимпийского букета

В Древней Греции на спортивных и музыкальных соревнованиях вручали венки, сделанные из оливковых ветвей, сорванных со священного дерева, которое росло рядом с храмом Зевса в Олимпии. Также спортсменам вручали ветви сосны, петрушки, лавра.

Так и в 1896 году – во время Первых летних игр все победители получили венок из оливковых ветвей. А серебряных призеров одарили венком из лавра.

Медалистам Олимпийских игр 1908 года в Лондоне вручали букет дубовых листьев. В Англии дубы считаются символом храбрости, силы и выносливости.

Позже дубовые презенты вручались еще несколько раз, а в 1936 году на Играх в Берлине спортсменам раздавали уже “горшечку” – 129 победителей в различных дисциплинах получили 129 саженцев дуба.

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Считается, что впервые настоящий олимпийский букет появился в 1932 году. Однако и тогда профессиональные флористы с композициями не работали. Им начали доверять это дело лишь с 1984 года, на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Тогда тендер впервые выиграл цветочный салон.

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Социальный подтекст в букетах для олимпийцев

В начале 2000-х “модным” стал социальный подтекст в наградах для призеров Олимпиады.

Например, Ванкувер-2010 одаривал медалистов довольно лаконичными салатовыми букетами с зелеными хризантемами, перевязанными синей лентой. Но интересно, что цветы для букетов собирали бывшие заключенные женщины, которые начали новую жизнь, избавились от зависимостей и выучились на флористов.

Букеты для Игр в Лондоне в 2012 году доверили собирать местным студентам. Это был сочный микс из роз – розовых, желтых, оранжевых и зеленых – с нетипичной “зеленью” – пшеницей, розмарином, мятой и лавандой.

А цветы для победителей Олимпиады в Токио-2020 – эустомы, купены, подсолнухи, горечавки и аспидистры – были выращены и собраны в районах, пострадавших от землетрясения 2011 года. Их выкупили у местных фермеров, чтобы экономически поддержать наиболее пострадавшие от стихии регионы.

На сайте AzaliaNow вы также найдете букеты в стиле Олимпийских игр – в которых собрано по одному многозначительному цветку, вместе которые составляют гармоничное единство.

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Альтернативные букеты в целях сохранения окружающей среды

Два вида роз, ландыш, гортензия, оливковая ветвь и душистый османтус – такой живописный букет вручался на Олимпийских играх в Пекине 2022. Особенность его была в том, что вместо живых цветов в букете были вязаные. На создание 1250 букетов китайские вязальщицы потратили более 50 тысяч часов.

Кстати, такая традиция отказа от живых цветов была не нова.

Отказывались от цветов на церемониях во имя устойчивого развития и Игры в Рио 2016 года – медалистам вручали небольшие скульптуры логотипа.

В южнокорейском Пхенчхане-2018 победители также получили плюшевых медвежат.

В 2024 году во Франции специально для Олимпийских Игр был выведен особый сорт георгина огненно-красного цвета – в духе Игр.

Цветы не вручались спортсменам, а были высажены в парках французской столицы, чтобы радовать туристов со всего мира, прибывающих на главное спортивное событие года!

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