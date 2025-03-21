От лаврового венка до вязаной игрушки: эволюция олимпийского букета

Олимпийский букет – это визитная карточка страны, принимающей Олимпиаду, Готовить его начинают задолго до начала Игр. Это тщательно продуманная композиция, отражающая культурные и природные особенности государства. В нем заложен глубокий символизм, понятный как участникам, так и зрителям.
Гипермаркет цветов, подарков и декора AzaliaNow расскажет про эволюцию букетов для победителей игр и про незабываемые композиции в истории Олимпийских игр.
История Олимпийского букета
В Древней Греции на спортивных и музыкальных соревнованиях вручали венки, сделанные из оливковых ветвей, сорванных со священного дерева, которое росло рядом с храмом Зевса в Олимпии. Также спортсменам вручали ветви сосны, петрушки, лавра.
Так и в 1896 году – во время Первых летних игр все победители получили венок из оливковых ветвей. А серебряных призеров одарили венком из лавра.
Медалистам Олимпийских игр 1908 года в Лондоне вручали букет дубовых листьев. В Англии дубы считаются символом храбрости, силы и выносливости.
Позже дубовые презенты вручались еще несколько раз, а в 1936 году на Играх в Берлине спортсменам раздавали уже “горшечку” – 129 победителей в различных дисциплинах получили 129 саженцев дуба.
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Считается, что впервые настоящий олимпийский букет появился в 1932 году. Однако и тогда профессиональные флористы с композициями не работали. Им начали доверять это дело лишь с 1984 года, на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Тогда тендер впервые выиграл цветочный салон.
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Социальный подтекст в букетах для олимпийцев
В начале 2000-х “модным” стал социальный подтекст в наградах для призеров Олимпиады.
- Например, Ванкувер-2010 одаривал медалистов довольно лаконичными салатовыми букетами с зелеными хризантемами, перевязанными синей лентой. Но интересно, что цветы для букетов собирали бывшие заключенные женщины, которые начали новую жизнь, избавились от зависимостей и выучились на флористов.
- Букеты для Игр в Лондоне в 2012 году доверили собирать местным студентам. Это был сочный микс из роз – розовых, желтых, оранжевых и зеленых – с нетипичной “зеленью” – пшеницей, розмарином, мятой и лавандой.
- А цветы для победителей Олимпиады в Токио-2020 – эустомы, купены, подсолнухи, горечавки и аспидистры – были выращены и собраны в районах, пострадавших от землетрясения 2011 года. Их выкупили у местных фермеров, чтобы экономически поддержать наиболее пострадавшие от стихии регионы.
На сайте AzaliaNow вы также найдете букеты в стиле Олимпийских игр – в которых собрано по одному многозначительному цветку, вместе которые составляют гармоничное единство.
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Альтернативные букеты в целях сохранения окружающей среды
Два вида роз, ландыш, гортензия, оливковая ветвь и душистый османтус – такой живописный букет вручался на Олимпийских играх в Пекине 2022. Особенность его была в том, что вместо живых цветов в букете были вязаные. На создание 1250 букетов китайские вязальщицы потратили более 50 тысяч часов.
Кстати, такая традиция отказа от живых цветов была не нова.
- Отказывались от цветов на церемониях во имя устойчивого развития и Игры в Рио 2016 года – медалистам вручали небольшие скульптуры логотипа.
- В южнокорейском Пхенчхане-2018 победители также получили плюшевых медвежат.
- В 2024 году во Франции специально для Олимпийских Игр был выведен особый сорт георгина огненно-красного цвета – в духе Игр.
Цветы не вручались спортсменам, а были высажены в парках французской столицы, чтобы радовать туристов со всего мира, прибывающих на главное спортивное событие года!
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