Его не догонят. Исторический контекст рекорда Александра Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алекс Овечкин в воскресенье вошел в историю НХЛ, забив 895-й гол за свою 20-летнюю карьеру и обойдя легендарного Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ за всю историю. Интересно, что на матч «Кэпс» против «Айлендерс» можно было не только заключить пари, но и по ссылке https://odds.ru/bonuses/freebets/betcity/ получить бонус от БК Бетсити.

Всякий раз, когда возникает спор о том, кто является величайшим индивидуальным спортсменом в командных видах спорта — Лионель Месси? Бейб Рут? Майкл Джордан? Том Брэди? — фанаты хоккея почти всегда приводят одну и ту же ошеломляющую статистику. Гретцки является лучшим бомбардиром НХЛ за всю историю, настолько доминирующим, что если вычесть все его 894 гола, у него все равно будет больше очков, чем у любого другого игрока в истории лиги. Гретцки набрал 2857 очков; Яромир Ягр идет следующим с 1921 пойнтом. Доминирование Гретцки не имеет себе равных.

Только у него одного было четыре сезона с 200 очками в регулярном сезоне НХЛ, включая ошеломляющую кампанию с 215 очками в 1985-86 годах. В том сезоне он сделал 163 результативные передачи. Только дважды любой другой игрок, кроме Гретцки, набирал более 163 очков за сезон (оба раза это был Марио Лемье). И хотя Гретцки был величайшим плеймейкером в истории игры, он также был ее самым результативным финишером. Он занимает первое и второе место в списке голов за один сезон, забив 92 гола в 1981-82 годах и 87 голов в 1983-84 годах. У него также было два сезона с 70 голами, пять сезонов с 60 голами, девять сезонов с 50 голами и он забивал не менее 40 голов в каждом из своих первых 12 сезонов (никогда больше не достигая этой отметки).

Прохождение Овечкиным одного из многочисленных рекордов Гретцки должно служить напоминанием о том, что все возможно. Но можно ли побить рекорд самого ови? Среди действующих игроков Остон Мэтьюз имеет, безусловно, лучший бросок в современном хоккее. Даже после неудачного сезона в этом году Мэтьюз в среднем забивает больше голов за игру, чем Гретцки или Овечкин за всю свою карьеру. Мэтьюз забил 69 голов в прошлом сезоне, 15-й лучший результат за всю историю и лучший более, чем три десятилетия. Алекс Могильный и Теему Селянне забили по 76 голов каждый в 1992-93 годах, последнем сезоне эры высокой результативности.

Динамичный дуэт из Эдмонтона в лице Коннора Макдэвида (0,51 гола за игру) и Леона Драйзайтля (0,51), а также Давид Пастрняк из Бостона (0,52) — единственные игроки, которые хотя бы немного могут потягаться с Овечкиным на данный момент. Но все трое сыграли не менее 700 игр, и никто из них пока не забил 400 голов. При таком раскладе им придется продолжать играть в хоккей на мировом уровне до 40 лет, чтобы иметь хоть какую-то надежду.

Так что догнать Овечкина, конечно, можно. Но только в отдаленном будущем.