Рублев – Бергс: ATP 1000 Майами 2025: видео трансляция

22 марта 2025 года, в Майами, США пройдет матч 1/32 финала, мужского одиночного разряда, на хардовых кортах, престижного теннисного турнира из серии Мастерс, Miami Masters, с призовым фондом $ 9 495 555: Открытый чемпионат Майами по теннису 2025, так же известного, как Miami Open. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Зизу Бергс (Бельгия).

Начало прямого эфира 22 марта ~ в 23:10 по московскому времени. Смотрите матч Андрей Рублев – Зизу Бергс, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Андрей Рублев – Зизу Бергс: трансляция Rus

День 3. ATP 1000 Майами 2025: Видео обзор матчей