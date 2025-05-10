Рублев – Марожан: ATP 1000 Рим 2025: прямая трансляция

10 мая 2025 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/32 финала, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, престижного теннисного турнира из серии Мастерс, с призовым фондом 9 645 265 евро: Открытый чемпионат Италии по теннису 2025, так же известного, как ATP Masters 1000 Rome и Internazionali BNL d’Italia.

В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Фабиан Марожан (Венгрия).

Начало прямого эфира 10 мая ~ в 12:00 по московскому времени.

Смотрите матч Фабиан Марожан – Андрей Рублев, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Фабиан Марожан – Андрей Рублев: прямой эфир Rus

ATP 1000 Рим 2025: День 3 видео обзор матчей