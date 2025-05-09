Андреева М – Аранго: WTA 1000 Рим 2025: видео трансляция

Открытый чемпионат Италии по теннису 2025

9 мая 2025 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/32 финала, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, престижного теннисного турнира из категории WTA 1000, с призовым фондом более 6 млн. евро: Открытый чемпионат Италии по теннису 2025, так же известного, как 2025 Italian Open и Internazionali BNL d’Italia. 

В корте встречаются: Мирра Андреева (Россия) и Эмилиана Аранго (Колумбия). Начало прямого эфира 9 мая ~ в 15:30 по московскому времени. 

Смотрите матч Эмилиана Аранго – Мирра Андреева, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

 

Эмилиана Аранго – Мирра Андреева: трансляция Rus

 

Комментарии ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Загружено по ссылке

Последние события:

Спортивные каналы:

Похожие материалы - теннис

ATP Rome Open: смотреть онлайн

Синнер – де Йонг: ATP 1000 Рим 2025: прямая трансляция

12 мая 2025 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/16 финала, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, престижного теннисного турнира из серии Мастерс, с призовым фондом 9 645 265 евро: Открытый чемпионат Италии…
Открытый чемпионат Италии по теннису 2025

Соболенко – Костюк: WTA 1000 Рим 2025: прямая трансляция

12 мая 2025 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/8 финала, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, престижного теннисного турнира из категории WTA 1000, с призовым фондом более 6 млн. евро: Открытый чемпионат…
Открытый чемпионат Италии по теннису 2025

Андреева М – Таусон: WTA 1000 Рим 2025: прямая трансляция

12 мая 2025 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/8 финала, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, престижного теннисного турнира из категории WTA 1000, с призовым фондом более 6 млн. евро: Открытый чемпионат…
Открытый чемпионат Италии по теннису 2025

Соболенко – Кенин: WTA 1000 Рим 2025: видео трансляция

11 мая 2025 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/16 финала, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, престижного теннисного турнира из категории WTA 1000, с призовым фондом более 6 млн. евро: Открытый чемпионат…
ATP Rome Open: смотреть онлайн

Медведев – Попырин: ATP 1000 Рим 2025: прямая трансляция

11 мая 2025 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/16 финала, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, престижного теннисного турнира из серии Мастерс, с призовым фондом 9 645 265 евро: Открытый чемпионат Италии…