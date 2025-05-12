Андреева М – Таусон: WTA 1000 Рим 2025: прямая трансляция

12 мая 2025 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/8 финала, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, престижного теннисного турнира из категории WTA 1000, с призовым фондом более 6 млн. евро: Открытый чемпионат Италии по теннису 2025, так же известного, как 2025 Italian Open и Internazionali BNL d’Italia. В корте встречаются: Мирра Андреева (Россия) и Клара Таусон (Дания).

Начало прямого эфира 12 мая ~ в 16:30 по московскому времени. Смотрите матч Мирра Андреева – Клара Таусон, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Клара Таусон – Мирра Андреева: прямой эфир Rus

Линда Носкова – Мирра Андреева: 1/16 WTA 1000 Рим