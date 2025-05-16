Андреева/Шнайдер – Эррани/Паолини: WTA 1000 Рим 2025: прямая трансляция

16 мая 2025 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/2 финала, женского парного разряда, на открытых грунтовых кортах, престижного теннисного турнира из категории WTA 1000, с призовым фондом более 6 млн. евро: Открытый чемпионат Италии по теннису 2025, так же известного, как 2025 Italian Open и Internazionali BNL d’Italia. В корте встречаются: Мирра Андреева / Диана Шнайдер (Россия) против Сара Эррани / Жасмин Паолини (Италия).

Начало прямого эфира 16 мая ~ в 14:30 по московскому времени. Смотрите матч Мирра Андреева / Диана Шнайдер против Сара Эррани / Жасмин Паолини, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Андреева/Шнайдер – Эррани/Паолини: прямой эфир Rus