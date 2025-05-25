Шнайдер – Соболева: Ролан Гаррос 2025: видео трансляция

25 мая 2025 года, в Париже, Франция, пройдет матч 1-го раунда, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2025, с призовым фондом 49,6 миллиона евро. В корте встречаются: Диана Шнайдер (Россия) и Анастасия Соболева (Украина). 

Начало прямого эфира 25 мая ~ в 14:00 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2025: Диана Шнайдер – Анастасия Соболева, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Расписание игровых дней Ролан Гаррос 2025:

    25-27 мая, воскресенье — вторник. Первый круг, мужчины и женщины
    28-29 мая, среда — четверг. Второй круг, мужчины и женщины
    30-31 мая, пятница — суббота. Третий круг, мужчины и женщины
    1-2 июня, воскресенье — понедельник. Четвертый круг, мужчины и женщины
    3-4 июня, вторник — среда. Четвертьфиналы, мужчины и женщины
    5 июня, четверг. Полуфиналы, женщины
    6 июня, пятница. Полуфиналы, мужчины
    7 июня, суббота. Финал, женщины
    8 июня, воскресенье. Финал, мужчины

 

Диана Шнайдер – Анастасия Соболева: трансляция Rus

 

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