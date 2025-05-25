Шнайдер – Соболева: Ролан Гаррос 2025: видео трансляция

25 мая 2025 года, в Париже, Франция, пройдет матч 1-го раунда, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2025, с призовым фондом 49,6 миллиона евро. В корте встречаются: Диана Шнайдер (Россия) и Анастасия Соболева (Украина).

Начало прямого эфира 25 мая ~ в 14:00 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2025: Диана Шнайдер – Анастасия Соболева, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Расписание игровых дней Ролан Гаррос 2025:

25-27 мая, воскресенье — вторник. Первый круг, мужчины и женщины

28-29 мая, среда — четверг. Второй круг, мужчины и женщины

30-31 мая, пятница — суббота. Третий круг, мужчины и женщины

1-2 июня, воскресенье — понедельник. Четвертый круг, мужчины и женщины

3-4 июня, вторник — среда. Четвертьфиналы, мужчины и женщины

5 июня, четверг. Полуфиналы, женщины

6 июня, пятница. Полуфиналы, мужчины

7 июня, суббота. Финал, женщины

8 июня, воскресенье. Финал, мужчины

Диана Шнайдер – Анастасия Соболева: трансляция Rus