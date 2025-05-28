Шнайдер – Ястремская: Ролан Гаррос 2025: прямая трансляция

28 мая 2025 года, в Париже, Франция, пройдет матч 2-го раунда, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2025, с призовым фондом 49,6 миллиона евро. В корте встречаются: Диана Шнайдер (Россия) и Даяна Ястремская (Украина).

Начало прямого эфира 28 мая ~ в 20:00 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2025: Диана Шнайдер – Даяна Ястремская, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Диана Шнайдер – Даяна Ястремска: прямой эфир Rus

Ролан Гаррос 2025: прямой эфир 2 Rus