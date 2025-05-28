Самсонова – Ромеро Гормаз: Ролан Гаррос 2025: прямая трансляция

28 мая 2025 года, в Париже, Франция, пройдет матч 2-го раунда, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2025, с призовым фондом 49,6 миллиона евро. В корте встречаются: Людмила Самсонова (Россия) и Лейре Ромеро Гормаз (Испания).

Начало прямого эфира 28 мая ~ в 19:00 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2025: Людмила Самсонова – Лейре Ромеро Гормаз, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Людмила Самсонова – Ромеро Гормаз: прямой эфир Rus