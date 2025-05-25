Соболенко – Рахимова: Ролан Гаррос 2025: видео трансляция

25 мая 2025 года, в Париже, Франция, пройдет матч 1-го раунда, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2025, с призовым фондом 49,6 миллиона евро. В корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Камилла Рахимова (Россия).

Начало прямого эфира 25 мая ~ в 13:00 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2025: Камилла Рахимова – Арина Соболенко, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Камилла Рахимова – Арина Соболенко: трансляция Rus

Ролан Гаррос 2025: прямой эфир 2 Rus

Расписание матчей Ролан Гаррос на 25 мая. 1-й круг:

Court Philippe-Chatrier

⏰13:00 🇷🇺Камилла Рахимова - 🇧🇾Арина Соболенко

⏰15:00 🇷🇺Анастасия Павлюченкова - 🇨🇳Чжен Цинвен

⏰17:00 🇮🇹Лоренцо Музетти - 🇩🇪Янник Ханфманн

⏰21:15 🇺🇸Бэн Шелтон - 🇮🇹Лоренцо Сонего

Court Suzanne Lenglen

⏰12:00 🇺🇦Элина Свитолина - 🇹🇷Зейнеп Сонмез

⏰14:00 🇨🇵Джованни Мпетши Перрикард - 🇧🇪Зизу Бергс

⏰17:00 🇷🇺Роман Сафиуллин - 🇺🇸Фрэнсис Тиафо

⏰20:00 🇮🇹Жасмин Паолини - 🇨🇳Юэ Юань



Court Simone Mathieu

⏰12:00 🇺🇸Томми Пол - 🇩🇰Эльмер Моллер

⏰15:00 🇷🇺Диана Шнайдер - 🇺🇦Анастасия Соболева

⏰17:00 🇷🇺Анна Блинкова - 🇭🇷Донна Векич

⏰19:00 🇨🇿Томас Махач - 🇨🇵Кентен Халис

Court 14

⏰12:00 🇺🇸Брендон Накашима - 🇦🇷Мариано Навоне

⏰15:00 🇺🇸Алекс Миккелсен - 🇦🇷Хуан Мануэль Черундоло

⏰18:00 🇺🇸Аманда Анисимова - 🇷🇸Нина Стоянович

⏰20:00 🇺🇦Марта Костюк - 🇨🇿Сара Бежлек



Court 7

⏰12:00 🇨🇿Петра Квитова - 🇨🇭Виктория Голубич

⏰14:00 🇺🇸Рейли Опелка - 🇦🇺Ринки Хижиката



Court 6

⏰12:00 🇩🇪Ева Лис - 🇺🇸Пейтон Стирнс

⏰14:00 🇵🇭Александра Эала - 🇨🇴Эмилиана Аранго



Court 8

⏰17:00 🇭🇺Фабьен Марожан - 🇮🇹Люка Нарди

⏰20:00 🇷🇸Ольга Данилович - 🇨🇦Лейла Фернандес

Court 13

⏰17:00 🇮🇹Маттео Гиганте - 🇱🇧Бенжамин Хассан

⏰20:00 🇷🇺Анастасия Потапова - 🇨🇿Линда Носкова

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