Павлюченкова – Чжэн Циньвэнь: Ролан Гаррос 2025: видео трансляция

25 мая 2025 года, в Париже, Франция, пройдет матч 1-го раунда, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2025, с призовым фондом 49,6 миллиона евро. В корте встречаются: Анастасия Павлюченкова (Россия) и Чжэн Циньвэнь (Китай).

Начало прямого эфира 25 мая ~ в 14:30 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2025: Анастасия Павлюченкова – Чжэн Циньвэнь, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Анастасия Павлюченкова – Чжэн Циньвэнь: трансляция Rus