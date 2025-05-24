Ролан Гаррос 2025: Жеребьёвка прямая трансляция

С 25 мая по 8 июня 2025 года в Париже, Франция, пройдет 124-й розыгрыш одного из самых престижных теннисных турниров из категории Большого шлема: Открытый чемпионат Франции по теннису 2025. 

22 мая 2025 в Париже состоится жеребьевка основной сетки Ролан Гаррос 2025, Открытого чемпионата Франции по теннису 2025, начало прямого эфира в 22.05.2025 в 15:00 по московскому времени. Смотрите жеребьевку Roland Garros 2025, в прямом эфире и в записи!

В основной сетке Roland Garros 2025, сыграют четыре российских теннисиста: Андрей Рублев, Даниил Медведев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин и двенадцать россиянок: Мирра Андреева, Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Анна Блинкова, Екатерина Александрова, Анна Калинская, Людмила Самсонова, Полина Кудерметова, Диана Шнайдер, Анастасия Потапова, Камилла Рахимова, Эрика Андреева.

 

Жеребьёвка Ролан Гаррос 2025: прямой эфир

 

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