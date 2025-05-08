Бублик – Сафиуллин: ATP 1000 Рим 2025: прямая трансляция

7 мая 2025 года, в Майами, США пройдет матч 1/64 финала, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, престижного теннисного турнира из серии Мастерс, с призовым фондом 9 645 265 евро: Открытый чемпионат Италии по теннису 2025, так же известного, как ATP Masters 1000 Rome. В корте встречаются: Александр Бублик (Казахстан) и Роман Сафиуллин (Россия).

Начало прямого эфира 7 мая ~ в 15:30 по московскому времени. Смотрите матч Александр Бублик – Роман Сафиуллин, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Александр Бублик – Роман Сафиуллин: прямой эфир Rus

ATP 1000 Рим 2025: День 1 видео обзор матчей