Медведев – Норри: ATP 1000 Рим 2025: видео трансляция

9 мая 2025 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/32 финала, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, престижного теннисного турнира из серии Мастерс, с призовым фондом 9 645 265 евро: Открытый чемпионат Италии по теннису 2025, так же известного, как ATP Masters 1000 Rome и Internazionali BNL d’Italia.

В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Кэмерон Норри (Великобритания). Начало прямого эфира 9 мая ~ в 15:00 по московскому времени.

Смотрите матч Кэмерон Норри – Даниил Медведев, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Кэмерон Норри – Даниил Медведев: трансляция Rus

ATP 1000 Рим 2025: День 3 видео обзор матчей