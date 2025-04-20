Лестер Сити – Ливерпуль: прямая трансляция 33 тур

Английская Премьер-лига: смотреть онлайн

20 апреля 2025 года, в рамках 33 тура Английской Премьер-лиги / чемпионата Англии по футболу 2024-2025, в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр», пройдет важный матч тура: Лестер Сити (Лестер) принимает ФК Ливерпуль (Ливерпуль). Статистика истории личных встреч соперников: 24 (+5=2-17), голы: 28:51.

Начало прямого эфира 20 апреля в 18:30 по московскому времени. Смотрите матч Лестер Сити – Ливерпуль на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Лестер – Ливерпуль: прамой эфир Rus

 

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон: прамой эфир Rus

 

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