Соболенко – Русе: WTA 1000 Майами 2025: видео трансляция

22 марта 2025 года, в Майами, США пройдет матч 1/16 финала, женского одиночного разряда, на хардовых кортах, престижного теннисного турнира из серии WTA 1000, с призовым фондом $ 8 770 480: Открытый чемпионат Майами по теннису 2025, так же известного, как Miami Open. В корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Елена-Габриэла Русе (Румыния).

Начало прямого эфира 22 марта ~ в 20:10 по московскому времени. Смотрите матч Арина Соболенко – Елена-Габриэла Русе, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Арина Соболенко – Елена-Габриэла Русе: трансляция Rus