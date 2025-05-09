Соболенко – Потапова: WTA 1000 Рим 2025: видео трансляция

9 мая 2025 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/32 финала, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, престижного теннисного турнира из категории WTA 1000, с призовым фондом более 6 млн. евро: Открытый чемпионат Италии по теннису 2025, так же известного, как 2025 Italian Open и Internazionali BNL d’Italia.

В корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Анастасия Потапова (Россия). Начало прямого эфира 9 мая ~ в 12:00 по московскому времени.

Смотрите матч Арина Соболенко – Анастасия Потапова, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Арина Соболенко – Анастасия Потапова: трансляция Rus