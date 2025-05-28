Потапова – Стародубцева: Ролан Гаррос 2025: прямая трансляция

28 мая 2025 года, в Париже, Франция, пройдет матч 2-го раунда, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2025, с призовым фондом 49,6 миллиона евро. В корте встречаются: Анастасия Потапова (Россия) и Юлия Стародубцева (Украина).

Начало прямого эфира 28 мая ~ в 15:00 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2025: Анастасия Потапова – Юлия Стародубцева, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Анастасия Потапова – Юлия Стародубцева: прямой эфир Rus

Ролан Гаррос 2025: прямой эфир 2 Rus

Расписание матчей Ролан Гаррос на 28 мая. 2-й круг:

Court Philippe-Chatrier

⏰13:00 🇮🇹Жасмин Паолини - 🇦🇺Айла Томлянович

⏰15:00 🇪🇸Карлос Алькарас - 🇭🇺Фабьен Марожан

⏰18:00 🇵🇱Ига Швентек - 🇬🇧Эмма Радукану

⏰21:15 🇩🇰Хольгер Руне - 🇺🇸Эмилио Нава

Court Suzanne Lenglen

⏰12:00 🇨🇳Чжен Цинвен - 🇨🇴Эмилиана Аранго

⏰14:00 🇸🇯Каспер Рууд - 🇵🇹Нуно Боргес

⏰17:00 🇨🇵Джованни Мпетши Перрикард - 🇧🇦Дамир Джумхур

⏰20:00 🇧🇾Арина Соболенко - 🇨🇭Жиль Тейчманн

Court Simone Mathieu

⏰12:00 🇮🇹Лоренцо Музетти - 🇨🇴Даниэль Галан

⏰15:00 🇺🇦Элина Свитолина - 🇭🇺Анна Бондарь

⏰17:00 🇬🇷Стефанос Циципас - 🇮🇹Маттео Гиганте

⏰20:00 🇰🇿Елена Рыбакина - 🇺🇸Ива Йович



Court 14

⏰12:00 🇺🇸Аманда Анисимова - 🇨🇭Виктория Голубич

⏰14:00 🇷🇸Миомир Кецманович - 🇨🇵Кентен Халис

⏰17:00 🇺🇸Томми Пол - 🇭🇺Мартон Фучович

⏰20:00 🇷🇺Диана Шнайдер - 🇺🇦Даяна Ястремска



Court 7

⏰12:00 🇩🇪Ева Лис - 🇨🇦Виктория Мбоко

⏰14:00 🇷🇺Карен Хачанов - 🇦🇹Себастьян Офнер

⏰17:00 🇱🇻Елена Остапенко - 🇺🇸Каролин Долехайд

⏰19:00 🇺🇸Фрэнсис Тиафо - 🇪🇸Пабло Каррено-Буста

Court 12

⏰12:00 🇦🇷Хуан Мануэль Черундоло - 🇷🇸Хаммад Меджедович

⏰15:00 🇷🇺Анастасия Потапова - 🇺🇦Юлия Стародубцева

⏰19:00 🇷🇺Людмила Самсонова - 🇪🇸Лейре Ромеро Гормаз