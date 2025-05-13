Медведев – Музетти: ATP 1000 Рим 2025: прямая трансляция

13 мая 2025 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/8 финала, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, престижного теннисного турнира из серии Мастерс, с призовым фондом 9 645 265 евро: Открытый чемпионат Италии по теннису 2025, так же известного, как ATP Masters 1000 Rome и Internazionali BNL d’Italia. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Лоренцо Музетти (Италия).

Начало прямого эфира 13 мая ~ в 16:00 по московскому времени. Смотрите матч Лоренцо Музетти – Даниил Медведев, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Лоренцо Музетти – Даниил Медведев: прямой эфир Rus