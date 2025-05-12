Синнер – де Йонг: ATP 1000 Рим 2025: прямая трансляция

12 мая 2025 года, в Риме, Италия, пройдет матч 1/16 финала, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, престижного теннисного турнира из серии Мастерс, с призовым фондом 9 645 265 евро: Открытый чемпионат Италии по теннису 2025, так же известного, как ATP Masters 1000 Rome и Internazionali BNL d’Italia. В корте встречаются: Янник Синнер (Россия) и Йеспер де Йонг (Нидерланды).

Начало прямого эфира 12 мая ~ в 16:40 по московскому времени. Смотрите матч Янник Синнер – Йеспер де Йонг, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Янник Синнер – Йеспер де Йонг: прямой эфир Rus